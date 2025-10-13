قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الحديد اليوم د 13-10-2025 في الأسواق المحلية والعالمية

أسعار الحديد محليا وعالميا
أسعار الحديد محليا وعالميا
علياء فوزى

استقرت أسعار الحديد في الأسواق المحلية وتباينت عالميا مطلع أكتوبر  2025، في ظل تباين مؤشرات العرض والطلب وتأثر السوق بالعوامل الاقتصادية والتجارية الإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025

أسعار الحديد اليوم الإثنين في مصر

استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية للشهر الثاني علي التوالي، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.300 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 32.300 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 36.468 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين:

سجل سعر  الطن نحو 38.100 جنيه من حديد عز. 

بلغ سعر الطن نحو  37.500 جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 36.500 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو 36.300 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 34.000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة الكومي. 

وبلغ سعر الطن اليوم  نحو 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.

وبلغ سعر الطن  نحو 33.500 جنيه من شركة عطية.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان.

وصل سعر الطن نحو 32.650 جنيها من شركة العشري للصلب.

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسعار الصلب العالمية استقرارًا نسبيًا خلال الأسبوع الجاري، مع بعض التغيرات الطفيفة في بعض المنتجات. وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية. 

وسجلت أسعار الخردة 340 دولارا / طن، مقارنة  335 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي، بزيادة 5 دولار. 

تراجعت أسعار خام الحديد نحو  2 دولار لتسجل  104 دولار / طن، مقارنة بنحو 106 دولار / طن بأسعار الأسبوع الماضي.

فيما استقرت أسعار مربعات الصلب – البليت – لتتراوح ما بين 433 – 440 دولارا للطن.

وسجلت أسعار حديد التسليح عند 530 – 545 دولارا / طن.

فرض رسوم وقائية

وكان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أصدرت ثلاث قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب، حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، اعتبارًا من 10 سبتمبر 2025.

