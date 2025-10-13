إذا كنتي من محبي الأكلات الصحية نقدم إليك طريقة عمل سلطة الجبنة القريش اللذيذة والصحية بخطوات سهلة

المكونات:

½ كوب جبنة قريش

1 ثمرة طماطم صغيرة مقطعة مكعبات

1 ثمرة خيار مقطعة مكعبات

½ ثمرة فلفل أخضر أو ألوان مقطع صغير

رشة نعناع جاف أو بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

عصير نصف ليمونة

رشة ملح خفيف (حسب الرغبة)

رشة فلفل أسود

طريقة التحضير:

في طبق متوسط الحجم، ضعي الجبنة القريش.

أضيفي إليها الطماطم، الخيار، والفلفل المقطع.

ضعي النعناع أو البقدونس المفروم لإضافة نكهة طازجة.

في وعاء صغير، اخلطي زيت الزيتون وعصير الليمون والملح والفلفل.

اسكبي الخليط على السلطة وقلّبي المكونات برفق حتى تتجانس.

نصائح للتقديم:

يمكن تقديمها مع خبز سن أو توست أسمر لوجبة إفطار أو عشاء خفيفة.

يمكن إضافة زيتون شرائح أو ذرة مسلوقة حسب الذوق.

لو بتحبي الطعم الحار، أضيفي رشة شطة أو بابريك