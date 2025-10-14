قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تعلن تخصيص إيرادات مباراة المنتخب مع جورجيا لصالح غزة
صبري عبد المنعم يطمئن جمهوره ويعلن موعد خروجه من المستشفى|خاص
لو عندك ضغط عالي ونظرك ضعيف.. تناول هذه المادة فورا
الأمم المتحدة: تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة
عماد النحاس :كنت أتمنى تدريب الأهلي في كأس العالم للأندية
الغندور: معالي ما عندهوش أكل ولا فلوس للسكن.. وصبحي استضافه في منزله
فضل الوضوء قبل النوم.. 8 مكافآت ربانية لا تفوتها
بتوقيع الرئيس السيسي.. البيت الأبيض ينشر وثيقة إعلان ترامب من أجل السلام
أمير قطر: قمة شرم الشيخ خطوة نحو حل شامل للقضية الفلسطينية
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.. تقدير المساحة الشخصية

برج القوس
برج القوس
حياة عبد العزيز

برج القوس (من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر)، يتمتع مواليده بشخصية متفائلة، محبة للمغامرة، وعاطفية بطبعها، كما أنهم قادرون على التعامل مع مختلف المواقف بمرونة وثقة.

وفيما يلي نستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

مشاهير برج القوس

من أبرز مواليد هذا البرج: ماجدة الرومي، كريم بنزيما، محمد سعد، ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

حافظ على سعادة حياتك العاطفية اليوم، واقضِ أوقاتًا ممتعة معًا. حياتك المهنية أيضًا مليئة بالالتزامات. قد تواجه بعض المشاكل الصحية اليوم.

توقعات برج القوس في الحب

 اقضيا وقتًا أطول معًا، ولكن تأكد أيضًا من تقدير المساحة الشخصية لحبيبك. على النساء المتزوجات تجنب العشاق السابقين، لأن حياتهم الزوجية ستكون في خطر. سيجد العازبون حبًا جديدًا اليوم، وهذه العلاقة قد تغير حياتك إلى الأبد. 

برج القوس وحظك اليوم مهنياً

سيواجه متخصصو تكنولوجيا المعلومات والمهندسون ومندوبو المبيعات والمحامون منافسة شرسة اليوم، ومن المهم التفوق على أعضاء الفريق الآخرين للنمو المهني. كن صادقًا في تعاملك مع العملاء وأعضاء الفريق. 

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

اشرب الماء، وتناول وجبات متوازنة من الفواكه والحبوب، وتجنب الوجبات الخفيفة الدسمة في وقت متأخر من الليل، خذ استراحة قصيرة للتنفس لتصفية ذهنك. 

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

قد يحصل بعض رجال الأعمال على دعم مالي من زوجاتهم، بينما يُعدّ الجزء الثاني من اليوم مناسبًا أيضًا لجمع التبرعات لتوسيع أعمالهم.

برج القوس حظك اليوم توقعات الابراج توقعات القوس اليوم القوس مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب يوقع على اتفاق غزة

نص اتفاق غزة الذي وقع عليه ترامب وقادة العالم في شرم الشيخ

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

ترشيحاتنا

الحريق

دون إصابات.. السيطرة على حريق عقار شرق الإسكندرية

المتهم

حبس المتهم بالنصب والاحتيال على مواطنين بالقاهرة

المتهمين

تفاصيل حبس فتاة أجنبية تدير منزلها لممارسة الرذيلة بالمعادى

بالصور

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل

سوق المستعمل.. فيات تيبو موديل 2024 بهذا السعر

فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024

فيراري تكشف عن أول سيارة كهربائية خارقة "إليكتريكا"

أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد