تأجيل استئناف صاحب سايبر أنهى حياة زوجته بشبرا الخيمة على خكم إعدامه للغد

قررت الدائرة الأولي جنايات مستأنف شبرا الخيمة ، برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد، وعضوية المستشارين، ضياء عبد المنعم شوقي، وحسين رشدي حسين، وأحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود، تأجيل نظر استئناف قضية محاكمة صاحب "سايبر"، لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك لجلسة غدا الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة.

وكان قد صدر حكم بالإعدام شنقا بحق المتهم بمحكمة أول درجة، أمام هيئة الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهم "محمد ع ص"، 43 سنة، صاحب محل سايبر، لأنه في يوم 25 / 9 / 2024، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، قتل المجني عليها هند محمد محمود، زوجته، عمداً مع سبق الإصرار.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على ذلك، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "كتر"، وانفرد بها بغرفة نومهما، وما أن ظفر بها حتى عاجلها بطعنات متتابعة بعنقها فأرادها في الحال قتيلة، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض.