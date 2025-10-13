في طاسة واحدة.. طريقة عمل كبدة وكفتة مع بعض

تعد الكبدة والكفتة من أكثر اكلات اللحوم شعبية في مصر بسبب مذاقهما الشهى وسهولة تحضيرهما .

نعرض لكم طريقة عمل الكبدة والكفتة في طاسة واحدة من خلال وصفة الشيف الشربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير عمل الكبدة والكفتة في طاسة واحدة

كبدة

لحمة مفرومة

لية

بصل

ثوم

فلفل حار

طماطم مفرومة

فلفل أخضر رومي

ملح

فلفل اسود

كمون

بهارات

كزبرة ناشفة

مكعب مرق

كرات

زعتر

زيت

طريقة عمل طاسة الكبدة بالكفتة

ذوبي اللية في طاسة ساخنة ثم ضعي الكبدة وتشوح وضعي الفلفل الحار والفلفل الرومي و كل البهارات.

اخلطي اللحمة المفرومة مع البصل والثوم والفلفل والملح والبهارات ثم تشكل وتقلى في الزيت.

اضيفي الكبدة وقلبيها واتركيها حتى تمتزج مع المكونات وتقدم ساخنة.