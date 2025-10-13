الخارجية الروسية: نرحب باستقرار الوضع الحدودي بين أفغانستان وباكستان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية /اليوم الإثنين/ ترحيب موسكو باستقرار الوضع على الحدود بين أفغانستان وباكستان، مطالبة الطرفين بإظهار ضبط النفس.



وذكرت الخارجية- في بيان بثته وكالة أنباء /تاس/ الروسية- أن "موسكو تتابع بقلق التقارير الواردة بشأن آخر موجة من التصعيد في المنطقة من 10 إلى 11 أكتوبر".



وأضافت: أن "كابول وإسلام آباد يتردد فيهما تقارير مختلفة بشأن طبيعة الاتشتباكات وأسباب التصعيد"، موضحة أنه: "وفقًا للتحديثات الأخيرة، فإن الوضع قد استقر في الآونة الأخيرة. ونحن نرحب بهذه العملية. وندعو كابول وإسلام أباد إلى ضبط النفس وحل جميع الخلافات من خلال السُبل السياسة والدبلوماسية".

