الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
مجدي عبد الغني: السيسي قائد محنك ومصر لم تتخلى عن القضية الفلسطينية
برلماني: قمة السلام بشرم الشيخ بارقة أمل ونقطة تحول تاريخية
اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟
تبدأ من 63 ألف ريال.. أسعار أرخص سيارة تقدمها تويوتا في السعودية
رئيس المجلس الأوروبي: قمة شرم الشيخ تمثل يوم الأمل في السلام

عادل نصار

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل «يوم الأمل في السلام»، مؤكداً أن أول فكرة تخطر على باله هي ضحايا الحروب.

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، خلال لقاء مع الإعلامية فيروز مكي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه القمة تشكل خطوة جديدة نحو السلام الذي يحتاجه الجميع، مشيراً إلى أن مصر، بصفتها مضيف القمة، قامت بخطوات وإجراءات مهمة على مدار عامين لتحقيق هذه النتائج الإيجابية، ومنها عقد القمة ووقف إطلاق النار.

وشكر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل خاص، على جهودهم المستمرة، مؤكداً أهمية تواجد المجتمع الدولي لدعم خطة ترامب للسلام والتعهدات المتعلقة بها.

وأوضح أن اليوم يمثل الخطوة الأولى في طريق طويل، وأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم القطاع الأمني والمساعدات الإنسانية وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة لضمان السلام الدائم في المنطقة.

وحول مساهمة الاتحاد الأوروبي في إعادة إعمار غزة، قال كوستا إن الاتحاد يقدم دعماً فعالاً في المجالات الأمنية وغيرها، بما في ذلك ضمان فتح معبر رفح وتقديم تدريبات شرطية، مشيراً إلى تخصيص 1.6 مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال العامين المقبلين لتعزيز الحوكمة والإصلاحات، وضمان انتقال ديمقراطي بدون عمليات إرهابية.

وختم كوستا بأن التواجد الكبير لقادة العالم في قمة شرم الشيخ يعكس انخراط المجتمع الدولي في دعم خطة السلام، معرباً عن أمله في نجاحها لما فيه خير المنطقة والعالم.

