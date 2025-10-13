رئيس المجلس الأوروبي: قمة شرم الشيخ تمثل يوم الأمل في السلام

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل «يوم الأمل في السلام»، مؤكداً أن أول فكرة تخطر على باله هي ضحايا الحروب.

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، خلال لقاء مع الإعلامية فيروز مكي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه القمة تشكل خطوة جديدة نحو السلام الذي يحتاجه الجميع، مشيراً إلى أن مصر، بصفتها مضيف القمة، قامت بخطوات وإجراءات مهمة على مدار عامين لتحقيق هذه النتائج الإيجابية، ومنها عقد القمة ووقف إطلاق النار.

وشكر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل خاص، على جهودهم المستمرة، مؤكداً أهمية تواجد المجتمع الدولي لدعم خطة ترامب للسلام والتعهدات المتعلقة بها.

وأوضح أن اليوم يمثل الخطوة الأولى في طريق طويل، وأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم القطاع الأمني والمساعدات الإنسانية وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة لضمان السلام الدائم في المنطقة.

وحول مساهمة الاتحاد الأوروبي في إعادة إعمار غزة، قال كوستا إن الاتحاد يقدم دعماً فعالاً في المجالات الأمنية وغيرها، بما في ذلك ضمان فتح معبر رفح وتقديم تدريبات شرطية، مشيراً إلى تخصيص 1.6 مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال العامين المقبلين لتعزيز الحوكمة والإصلاحات، وضمان انتقال ديمقراطي بدون عمليات إرهابية.

وختم كوستا بأن التواجد الكبير لقادة العالم في قمة شرم الشيخ يعكس انخراط المجتمع الدولي في دعم خطة السلام، معرباً عن أمله في نجاحها لما فيه خير المنطقة والعالم.