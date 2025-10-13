قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي عبّرت عن ثوابت مصر الوطنية والإنسانية دورها في تحقيق السلام

قمة شرم الشيخ
قمة شرم الشيخ
عبد الرحمن سرحان

أشاد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، بالكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب توقيع الوثيقة الشاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، خلال قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أن الكلمة عبّرت عن ثوابت مصر الوطنية والإنسانية، ورسّخت دورها الريادي في تحقيق السلام العادل وحماية الشعوب من ويلات الصراع.


وأكد عبدالغني، في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي تحدث بلسان الإنسانية جمعاء، مؤكدًا أن مصر لن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، وأنها ستظل تسعى لإنهاء المعاناة وتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن الوثيقة الشاملة التي تم توقيعها في القمة تُعد نقطة تحول تاريخية، إذ وضعت خريطة طريق واضحة لوقف إطلاق النار، وبدء إعادة الإعمار، وعودة النازحين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما يعكس نجاح الجهود المصرية المتواصلة منذ اندلاع الحرب.


وأضاف عبدالغني، أن المباحثات الثنائية بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة جاءت لتؤكد أهمية التنسيق المصري الأمريكي في دعم الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيسين عكست توافقًا دوليًا متزايدًا حول الرؤية المصرية للحل وضرورة إنهاء الحرب فورًا.


وشدد عبدالغني، على أن ما تحقق في شرم الشيخ لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة جهود مصر الدبلوماسية والسياسية والإنسانية المستمرة منذ بداية الأزمة، بقيادة الرئيس السيسي، الذي لم يتوقف يومًا عن التحرك في كافة الاتجاهات الدولية والإقليمية لوقف نزيف الدم وإنقاذ الأبرياء من الموت والتهجير.


واختتم رشاد عبدالغني بيانه مؤكدًا أن قمة شرم الشيخ للسلام ستُسجل في التاريخ كحدث مفصلي أعاد للأمة العربية والعالم الأمل في تحقيق سلام حقيقي، وأن مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل دورها التاريخي كـ درع للأمن القومي العربي وصوت الحكمة في زمن الأزمات.

قمة شرم الشيخ مجلس الشيوخ مستقبل وطن النواب البرلمان

