خالد الغندور: عبدالحميد معالي يشكو تجاهل الزمالك و معندوش أكل ولا فلوس للسكن

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل الأزمة التي يمر بها المغربي عبد الحميد معالي لاعب نادي الزمالك الشاب، مؤكدًا أن اللاعب يعيش حالة نفسية صعبة خلال الفترة الحالية بسبب شعوره بالغربة وابتعاده عن أسرته.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور أن معالي طلب من إدارة الزمالك أن تحضر والدته وابن خاله للإقامة معه في مصر، وفقًا لما هو مذكور في عقده مع النادي، حيث ينص على أن الزمالك سيتكفل بتذاكر سفرهما، إلا أن الإدارة لم ترسل التذاكر حتى الآن.

وأضاف أن محمد صبحي حارس مرمى الزمالك ساند اللاعب في أزمته، حيث أعار له بعض المال واستضافه في منزله أكثر من مرة لتناول الطعام، واللاعب عنده مشاكل كبيرة في الأكل والسكن.

وأشار الغندور إلى أن النادي يعاني من أزمة مالية كبيرة أثرت على تعاملاته مع اللاعبين، مؤكدًا أن معالي يعيش حالة من الحزن الشديد ويفكر في العودة إلى بلاده بسبب شعوره بالوحدة وغياب الدعم النفسي داخل الفريق٠