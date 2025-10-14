أبو مسلم: منتخب مصر قدم أداءً مميزًا في التصفيات.. ولا يوجد منتخبات صغيرة بإفريقيا

أثنى أحمد أبو مسلم، لاعب النادي الأهلي و منتخب مصر السابق، على أداء منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 وتأهله إلى المونديال.

وقال أبو مسلم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «أهنئ الكابتن حسام حسن على التأهل إلى كأس العالم»، معتبرًا أن ذلك جاء نتيجة جهد مبذول من الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وأشار أبو مسلم إلى أنه لا يوجد في أفريقيا الآن منتخبات صغيرة، مضيفًا أن منتخب مصر حقق الهدف المطلوب وقدم أداءً مميزًا في التصفيات.

وفي سياق آخر، انتقد أبو مسلم التخطيط في الكرة المصرية في التعامل مع منتخبات الفئات العمرية في مصر مقارنةً بما يحدث في المغرب.

وقال أبو مسلم: «الكرة المغربية أسست مدارس في المراحل العمرية والكرة المغربية في حتة تانية واعتمدوا على الدراسة ومفيش محسوبية ومجاملات لتولي تدريب المنتخبات».

وأردف قائلًا: «المغرب بالأمس يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للشباب في البطولة التي ودّع فيها منتخب مصر من دور المجموعات.. إحنا بعيد جدًا في التخطيط».