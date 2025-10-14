فأر يسرق الأضواء بمباراة بلجيكا على ويلز.. وكورتوا في مطاردة غير معتادة

لم تكن مواجهة بلجيكا وويلز ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 مجرد مباراة مثيرة انتهت بفوز بلجيكا 4-2، بل شهدت لقطة طريفة غير متوقعة، وذلك حين اقتحم فأر صغير ملعب اللقاء، ليخطف الأنظار من الأهداف ويشعل مواقع التواصل.

الطريف أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، نجم ريال مدريد، تخلى عن وقاره في منطقة الجزاء ودخل في مطاردة فريدة مع الفأر، محاولًا إخراجه من أرضية الملعب.

ورغم محاولاته الجادة، لم ينجح كورتوا في الإمساك بالضيف غير المرغوب فيه، وسط تفاعل ساخر من الجماهير بالمدرجات والمنصات الإلكترونية.

وبعيدًا عن الفأر، واصل منتخب بلجيكا عروضه القوية في التصفيات، متصدرًا المجموعة العاشرة برصيد 14 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن مقدونيا الشمالية، فيما تجمّد رصيد ويلز عند 10 نقاط في المركز الثالث.