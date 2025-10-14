قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الثقافة تنظم قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" إلى رفح دعمًا لأطفال غزة 16 أكتوبر
عودة الأمل في غزة.. إعلان نتائج الثانوية العامة بعد إنهاء الحرب
الخطيب يُكلّف وليد صلاح الدين وعبدالحفيظ بملف تجديد عقود رباعي الأهلي
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا عالميًا| تفاصيل
ماذا قال باسم خندقجى الأسير المحرر بعد 21 عاما عقب وصوله لمصر؟
إنفانتينو يظهر في قمة شرم الشيخ للسلام.. حضور يثير الجدل السياسي حول رئيس فيفا
بعد حرب دامت عامين.. اتفاق شرم الشيخ يفتح باب السلام وينهي مأساة غزة| ومحلل: مثلت القمة منعطفا محوريا
ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر
لبنان يشيد بالدور القيادي للرئيس السيسي في تحقيق الإنجاز التاريخي بوقف الحرب بغزة
محمد التاجي يطمئن الجمهور بعد تعرضه لوعكة صحية (خاص)
خطوات تحديث بطاقة التموين 2025 عبر الإنترنت
تليفونها ظهر في إعلان.. تأجيل دعوى تعويض بـ20 مليون جنيه لسيدة ضد الزمالك
مصر تواصل جهود إعادة الإعمار وتحشد الدعم العربي والدولي| تفاصيل

منار عبد العظيم

أكد جمال سعيد عبيد، عضو هيئة القيادة العليا لحركة فتح، أن اتفاق شرم الشيخ يمثل نقطة تحول محورية في المسار السياسي الفلسطيني، ويفتح نافذة أمل جديدة أمام الشعب الفلسطيني نحو تحقيق الحلم بإقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس.


وأشار إلى أن الاتفاق جاء ثمرة لجهود دبلوماسية عربية بقيادة مصر، كان لها دور حاسم في وقف العدوان الإسرائيلي ورفض مشاريع التهجير والضم.

مصر تواصل جهود إعادة الإعمار وتحشد الدعم العربي والدولي

وخلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح عبيد أن مصر لا تزال تقود جهودًا كبيرة في ملف إعادة إعمار غزة، عبر التحضير لمؤتمرات دعم مرتقبة.
وأكد أن غزة تحولت إلى "كومة من الركام"، وتتطلب دعمًا دوليًا وعربيًا غير مسبوق ليس فقط لإعادة الإعمار، بل لإنهاء معاناة الفلسطينيين ووضع حد نهائي للاحتلال الإسرائيلي، الذي وصفه بأنه "آخر احتلال على وجه الأرض".

دعوة لحوار وطني شامل لترتيب البيت الفلسطيني

وفي حديثه عن المرحلة المقبلة، شدد عبيد على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني داخليًا من خلال حوارات وطنية شاملة بين كافة القوى والفصائل، بدعم عربي فاعل، لمواجهة التحديات السياسية والاستراتيجية التي تهدد المشروع الوطني.
وأشار إلى أن حركة فتح منفتحة على هذا المسار، وتدرك أن صمود الشعب الفلسطيني، إلى جانب الدعم العربي وخصوصًا المصري، كان العامل الأساسي في إفشال مخطط التهجير.

تحية لمصر ودعوة لمرحلة جديدة من العمل الوطني

واختتم عبيد تصريحه بتوجيه الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية على مواقفهم الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدًا وطنيًا جادًا يهدف إلى التخفيف من معاناة المواطنين وتثبيت الحقوق الوطنية المشروعة.

غزة القضية الفلسطينية قطاع غزة

أسبانيا

رئيس وزراء إسبانيا يتعهد بالإبقاء على حظر الأسلحة إلى إسرائيل

رئيس السيسي خلال مؤتمر شرم الشيخ

وزير الخارجية اللبناني: تقدير بالغ لدور الرئيس السيسي في تحقيق اتفاق غزة

أرشيفي

اقتراح إسرائيلي بعدم فتح معبر رفح حتى استلام جميع الجثث

حملة رفع إشغالات مكبرة بمناطق المحطة وشارع البوستة ونفق المشاة والمنتزه بالزقازيق

طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية في المنزل.. خطوات سهلة ومذاق لا يقاوم

خلال زيارته لكفر صقر.. محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

