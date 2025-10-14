مديرية الانتخابات في غينيا تعلن إنشاء هيئتين لضمان شفافية الاقتراع الرئاسي

أعلنت المديرية العامة للانتخابات في غينيا عن إنشاء هيئتين أساسيتين لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 ديسمبر المقبل، تختص الأولي باستقبال والتحقق من صحة الترشيحات، والثانية بالأمور المالية، حيث تحدد مبلغ الإيداع الانتخابي وسقف الإنفاق على الحملة.

وذكر موقع "إفريقيا 24" الإخباري، اليوم، أن المديرية العامة للانتخابات أكدت أن دفع التأمين جزء أساسي من ملف الترشح لكل أنواع الانتخابات، حيث تضمن هذه الخطوة تكافؤ الفرص بين المرشحين، لافتة إلى أن المرشح الذي يحصل على 5% من الأصوات يستعيد قيمة التأمين بعد الانتخابات.

وتكتسب الانتخابات الرئاسية المقبلة في غينيا أهمية خاصة، إذ تعود البلاد إلى النظام الدستوري بعد أربع سنوات من المرحلة الانتقالية بقيادة الجنرال مامادي دومبويا، فضلا عن اعتماد دستور جديد في سبتمبر الماضي، والذي تمت المصادقة عليه عبر استفتاء شعبي أتاح للمرة الأولى للمرشحين المستقلين خوض الانتخابات الرئاسية.. وأعلن 16 مواطنا غينيا نيتهم للترشح، ما يعكس انفتاحا ديمقراطيا متزايدا في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا.