قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
فيضانات مدمرة في المكسيك تودي بحياة 64 شخصًا وتغرق عشرات المدن بالعاصفة المدارية "رايموند"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رغم إتفاق وقف إطلاق النار.. جيش الاحتلال يقتحم قرية سالم شرق نابلس

جيش الاحتلال - أرشيفي
جيش الاحتلال - أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال اقتحم قرية سالم شرق نابلس. وذلك بعد ساعات قليلة من توقيع إتفاق وقف إطلاق النار بغزة بحضور عدد من قادة العالم في مدينة السلام شرم الشيخ .

فيما إعتدى مستوطنون مسلحون على مزارعين بقرية كفر نعمة غرب رام الله ويسرقون ثمار الزيتون.

وفي وقت سابق ؛ أعلن الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم استشهاد عدد من أهالي قطاع غزة صباح اليوم بنيران جيش الاحتلال عبر القصف وإطلاق النار ، مشيرا إلى ان ذلك يعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الناطق بإسم حماس في تصريحات له : مرة أخرى ندعو الأطراف المختلفة إلى متابعة سلوك الاحتلال، وعدم السماح له بالتفلت من التزاماته أمام الوسطاء فيما يتعلق بإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وفي وقت سابق ؛ قالت القناة 12 الإسرائيلية ، إن جيش الاحتلال قتل ثلاثة فلسطينيين حاولوا الاقتراب من قواته في الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية في وقت لاحق من اليوم أفادت بأن منطقة الشاكوش شمالي مواصي رفح جنوبي قطاع غزة شهدت صباح اليوم إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية وتحليق لطائرات مسيرة على مستوى منخفض .

يأتي ذلك في أعقاب اتفاق غزة الذي وُقع بالأمس في مدينة السلام شرم الشيخ ، بحضور عدد من قادة وزعماء الدول والذي يقضي بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى.

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد عناصر حزب الله، وذلك استمرار للانتهاكات الإسرائيلية بحق السيادة اللبنانية.

وبرر جيش الاحتلال اختراقه للبنان وفق زعمه، بأن عنصر الحزب كان يهم بمحاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان.

وأضاف جيش الاحتلال  الإسرائيلي، أنه هاجم آلية هندسية استخدمها حزب الله لإعمار بنى تحتية عسكرية في منطقة بليدا جنوب لبنان.
 

جيش الاحتلال إتفاق غزة شرم الشيخ حماس نابلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025

احمد ياسر

شبانة يطالب بمنع ظهور أحمد ياسر في الإعلام.. لهذا السبب

امام عاشور

شبانة: توروب منزعج بسبب غياب إمام عاشور.. وهناك 5 لاعبين مهددون بالرحيل في يناير

ترشيحاتنا

جثه صورة أرشيفية

التصريح بدفن جثة عامل سقط في بئر مياة ري بالعدوة شمال المنيا

صورة ارشيفية

سقوط مميت في الغردقة.. تحقيقات موسّعة لكشف لغز مصرع شاب بمنطقة الشيراتون

روبرت ليفاندوفسكي

ضربة موجعة.. برشلونة يعلن إصابة روبرت ليفاندوفسكي

بالصور

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار رفقة أصدقائها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد