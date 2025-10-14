رغم إتفاق وقف إطلاق النار.. جيش الاحتلال يقتحم قرية سالم شرق نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال اقتحم قرية سالم شرق نابلس. وذلك بعد ساعات قليلة من توقيع إتفاق وقف إطلاق النار بغزة بحضور عدد من قادة العالم في مدينة السلام شرم الشيخ .

فيما إعتدى مستوطنون مسلحون على مزارعين بقرية كفر نعمة غرب رام الله ويسرقون ثمار الزيتون.

وفي وقت سابق ؛ أعلن الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم استشهاد عدد من أهالي قطاع غزة صباح اليوم بنيران جيش الاحتلال عبر القصف وإطلاق النار ، مشيرا إلى ان ذلك يعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الناطق بإسم حماس في تصريحات له : مرة أخرى ندعو الأطراف المختلفة إلى متابعة سلوك الاحتلال، وعدم السماح له بالتفلت من التزاماته أمام الوسطاء فيما يتعلق بإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وفي وقت سابق ؛ قالت القناة 12 الإسرائيلية ، إن جيش الاحتلال قتل ثلاثة فلسطينيين حاولوا الاقتراب من قواته في الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية في وقت لاحق من اليوم أفادت بأن منطقة الشاكوش شمالي مواصي رفح جنوبي قطاع غزة شهدت صباح اليوم إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية وتحليق لطائرات مسيرة على مستوى منخفض .

يأتي ذلك في أعقاب اتفاق غزة الذي وُقع بالأمس في مدينة السلام شرم الشيخ ، بحضور عدد من قادة وزعماء الدول والذي يقضي بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى.

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد عناصر حزب الله، وذلك استمرار للانتهاكات الإسرائيلية بحق السيادة اللبنانية.

وبرر جيش الاحتلال اختراقه للبنان وفق زعمه، بأن عنصر الحزب كان يهم بمحاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه هاجم آلية هندسية استخدمها حزب الله لإعمار بنى تحتية عسكرية في منطقة بليدا جنوب لبنان.

