من هو بات بينينفارينا مصمم السيارات الفارهة الإيطالية ؟

بات باتيستا بينينفارينا هو مؤسس إيطالي لشركة تصميم السيارات الشهيرة "بينينفارينا"، وأسس الشركة عام 1930، واشتهر بتصميمه للعديد من السيارات الأيقونية بالتعاون مع شركات من ضمنها، فيراري ومازيراتي وألفا روميو، وأُطلق اسمه على سيارة فيراري 458 الإيطاليا، وتوفي عام 2012.

سيارات بات بينينفارينا الفارهة الإيطالية

تأسيس شركة كاروزيريا بينين فارينا

أسس بات باتيستا بينينفارينا شركة "كاروزيريا بينين فارينا" عام 1930، وأصبحت فيما بعد شركة تصميم السيارات الإيطالية الشهيرة "بينينفارينا".

شهرة بات باتيستا بينينفارينا

سيارات بات بينينفارينا الفارهة الإيطالية

أشتهر بات باتيستا بينينفارينا بتصميم العديد من السيارات الأيقونية لشركات كبرى من ضمنها، فيراري وشارك في صناعة سيارة Ferrari 250 GT Lusso، وصمم سيارات بيجو الأنيقة وكان منها، بيجو 504 Coupe، وترك بصمته على سيارة Maserati A6GCS.

سيارات بات بينينفارينا الفارهة الإيطالية

الجدير بالذكر ان بات باتيستا بينينفارينا عرف بتركيزه على دمج الجمال والأناقة في التصميم مع الهندسة الميكانيكية، مما جعل سياراته تحف فنية متحركة.

وبعد وفاته استمرت الشركة في الإبداع تحت إشراف ابنه سيرجيو، ولا تزال علامة بينينفارينا معروفة بتصاميمها الراقية وأحدثها، ومنها، سيارة باتيستا الكهربائية الخارقة .

نبذة عن شركة أوتوموبيلي بينينفارينا الإيطالية

أوتوموبيلي بينينفارينا هي شركة إيطالية تقوم بتصنيع السيارات الكهربائية الفاخرة، وتأسست كـ شركة تابعة لشركة التصميم الإيطالية العريقة بينينفارينا إس بي إيه.

سيارات بات بينينفارينا الفارهة الإيطالية

ويقع مقر الشركة في ميونيخ بألمانيا، ولديها مرافق تصميم في تورينو بإيطاليا، وتعرف الشركة بإنتاج سيارات كهربائية عالية الأداء، أبرزها سيارة "باتيستا" الخارقة، وهي مستوحاة من اسم مؤسس الشركة باتيستا فارينا.

وتعمل الشركة على تصنيع سيارات كهربائية فاخرة وعالية الأداء، أبرزها، باتيستا وهي سيارة كهربائية خارقة، سميت على اسم مؤسس الشركة، وتم الكشف عنها لأول مرة في عام 2019، وتتميز بقوة 1900 حصان، وقادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من ثانيتين، وتنتج الشركة 150 وحدة منها.

سيارات بات بينينفارينا الفارهة الإيطالية

سيارة B95 الكهربائية المكشوفة تم الكشف عنها لاحقًا، وسيارة PURA Vision التي تعكس فلسفة التصميم الجديدة للشركة، وتصنع سيارة باتيستا يدويًا في منشأة بينينفارينا في كامبيانو بإيطاليا.

وتعاونت الشركة مع شركات مثل بوشه، وبنتلر، وريماك، ودويتشه تيليكوم في مجالات تطوير المنصات التقنية والاتصالات.