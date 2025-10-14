"زراعة الوادي الجديد": تنفيذ مبادرة "إزرع" للعام الرابع على التوالي

أعلن وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد الدكتور مجد المرسي، تنفيذ مبادرة "إزرع" للعام الرابع على التوالي بالمحافظة، والذي يتم خلالها توفير تقاوي القمح موسم 2025 / 2026 التابع للمبادرة بخصم 50% للشيكارة الواحدة، بإعتماد من إدارة إنتاج التقاوي، وذلك لتشجيع المزارعين على التوسع في المساحة المنزرعة بالقمح عالى الجودة والصنف لضمان تحقيق أعلى إنتاجية .



وأوضح الدكتور المرسي، في بيان اليوم /الثلاثاء/، أنه على المزارعين الراغبين في الحصول على التقاوى التوجه لإقرب إدارة زراعية وطلب تقاوي القمح المعتمدة المدعمة.



وأشار إلى أن مبادرة "إزرع" هي مبادرة أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون بين وزارتي الزراعة والتضامن الإجتماعي، وتنفيذ الهيئة القبطية الإنجيلية، بالتعاون مع مديرية الزراعة؛ لتوفير أجود أنواع تقاوى القمح، والتي تتناسب مع طبيعة التربة والمناخ بأراض المحافظة.