13 نجما| الإصابات تهدد ديربي الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

يستعد قطبا الكرة الإسبانيةنادي ريال مدريد ونظيره فريق برشلونة لمواجهة الكلاسيكو المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

يأتي كلاسيكو الأرض الذي يجمع بين نادي ريال مدريد ونظيره فريق برشلونة الإسباني وسط أزمة إصابات طالت 13 لاعبًا من صفوف الفريقين ما يثير قلق الجهاز الفني لكل فريق حول جاهزية نجومهم الأساسيين قبل الحدث الكبير.

مع تبقي أقل من أسبوعين على القمة، يواجه الجهاز الفني لفريق نادي ريال ونظيره فريق برشلونة الإسباني تحديًا كبيرًا في تحديد جاهزية اللاعبين وضمان التشكيل الأمثل للكلاسيكو في الليجا.





إصابات ريال مدريد (6 لاعبين):





كيليان مبابي: عائد من إصابة في الكاحل الأيمن تعرض لها مع فرنسا ضد أذربيجان، لكنه يُتوقع أن يكون جاهزًا بعد التوقف الدولي.





فرانكو ماستانتونو: إجهاد عضلي في الفخذ الأيسر، الإصابة غير خطيرة.





دين هويسن: إصابة عضلية حالت دون انضمامه لمعسكر المنتخب الإسباني.





داني كارفاخال: إصابة في عضلة الساق منذ ديربي مدريد، عودته متوقعة بعد التوقف الدولي.





ترينت ألكسندر-أرنولد: إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، احتمالية لحاقه بالكلاسيكو صعبة.





فيرلاند ميندي: غياب طويل منذ أبريل بسبب إصابة عضلية، من المستحيل مشاركته.





إصابات برشلونة (7 لاعبين):





لامين يامال: آلام في منطقة العانة متجددة، يسعى النادي لتجهيزه للكلاسيكو.





داني أولمو: إصابة عضلية في ربلة الساق، موقفه للكلاسيكو غير محسوم.





فيرمين لوبيز: عاد لتدريبات جزئية بعد إصابة في الحوض، متوقع للانضمام بعد التوقف الدولي.





خوان غارسيا: جراحة في الركبة، غير جاهز للكلاسيكو.





رافينيا: إصابة في العضلة الخلفية، التعافي ينتهي قبل الكلاسيكو بيومين فقط.





غافي: إصابة خطيرة في الركبة، يغيب حتى العام المقبل.





مارك أندريه تير شتيجن: عملية في أسفل الظهر، لن يكون جاهزًا قبل يناير 2026.



