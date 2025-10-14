محافظ الإسكندرية يوجه بدعم الخدمات الصحية في المناطق الأكثر احتياجا

وجه محافظ الاسكندرية أحمد خالد، بتكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية في المناطق الأكثر احتياجًا، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



واستجابة لتعليمات محافظ الاسكندرية، نفذ حي اول المنتزة بالتنسيق مع مديرية الصحة وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني، قافلة طبية متكاملة لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأهالي عزبة "البكاتوشى" بنطاق الحي.



وتضمنت القافلة توقيع الكشف الطبي على الاهالي في عدة تخصصات طبية هي: باطنة، أطفال، صحة المرأة، تنظيم أسرة، متابعة حمل، سكر وضغط، مع صرف العلاج مجانًا لجميع الحالات المستحقة .



وشاركت حملة "100 مليون صحة" في فعاليات الحملة للكشف المبكر عن أمراض الكُلى والسكر والضغط والأورام والاعتلال الكلوى بالمجان.. وتم خلال القافلة تنظيم ندوة عن تربية الأبناء تربية اسلامية صحيحة وحثهم على الصلاة وحفظ القرآن الكريم ، كما تضمنت ندوة عن أهمية ترشيد المياه وشرح طرق لاصلاح الأعطال البسيطة.