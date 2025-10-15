سيامة ثلاث راهبات جدد بدير العذراء ومار يوحنا الحبيب بولاية أوهايو بأمريكا

ترأس أصحاب النيافة الأجلاء الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببراري بلقاس، والأنبا بيتر، أسقف نورث وساوث كارولاينا وكينتاكي وتوابعها، القداس الإلهي بدير القديسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الحبيب بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

سيامة ثلاث راهبات

وخلال الصلوات، تمَّت سيامة ثلاث راهبات جدد من طالبات الرهبنة بعد اجتياز فترة الاختبار المقررة، وذلك بحضور مجمع الدير من الراهبات وأمنا مارينا، مسؤولة الدير.

والراهبات الجدد هنَّ:

الراهبة بارثينيا، والراهبة سارافيما، والراهبة شاروبيما.

ويقع دير القديسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الحبيب بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تأسس عام 2011م، واعترف به المجمع المقدس للكنيسة في يونيو عام 2019م.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد زاره عام 2018م أثناء رحلته الرعوية إلى أمريكا، وذلك قبل الاعتراف به في العام التالي.