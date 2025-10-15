في اليوم العالمي لغسل اليدين.. كم مرة يجب تنظيفها في اليوم ؟

15 أكتوبر هو اليوم العالمي لغسل اليدين، والذي يقام كل عام لرفع مستوى الوعي حول أهمية غسل اليدين.

ومن الضروري جدًا غسل اليدين بانتظام، فهو يقلل من انتشار الجراثيم، التي بدورها قد تُسبب لنا الأمراض، ومع اقتراب موسم البرد والإنفلونزا، من المهم جدًا إدراك أهمية غسل اليدين.

كم مرة يجب غسل اليدين في اليوم ؟

إنه لا توجد قاعدة محددة لعدد المرات التي يجب على الشخص أن يغسل فيها يديه يوميًا، فالأمر يعتمد حقًا على ما يفعله.

ومع ذلك، فمن المستحسن غسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام، وبعد استخدام الحمام، أو تغيير الحفاضات، وبعد السعال أو العطس.

ومن الجيد أيضًا أن تغتسل إذا لمست القمامة أو كنت في مكان عام.

كما يجب عليك غسل يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

لا بأس من استخدام الماء البارد أو الساخن.

ثم بعد الانتهاء، تأكدي من تجفيفها بمنشفة نظيفة، أو مناديل ورقية وترطيب اليد جيدا لعدم جفافها.

المصدر Cleveland clinic