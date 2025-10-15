اورنچ مصر شريك الاتصالات الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي

أعلنت اورنچ مصر عن رعايتها للنسخة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بصفتها شريك الاتصالات الرسمي لهذا الحدث الثقافي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، والذي تنطلق فعالياته في مدينة الجونة الأيقونة المطلة على البحر الأحمر خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، وبمشاركة نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي رعاية اورنچ مصر لمهرجان الجونة السينمائي للعام الثامن، في إطار التزامها بدعم الأحداث الفنية والثقافية الملهمة، ودعم دور المهرجان المحوري في تعزيز الحوار بين الشعوب عبر السينما، فضلًا عن إيمانها بأهمية الأنشطة المرافقة للحدث التي تركز على اكتشاف المواهب الشابة ومساندتها من خلال تقديم جوائز متنوعة تشجع الابتكار والإبداع.

وخلال فترة المهرجان، تقدم اورنچ مصر عروضًا حصرية تشمل خصومات ومزايا خاصة بالتعاون مع شركاء اورنچ، في إطار حرصها على تقديم تجارب متميزة تجمع بين الترفيه والتكنولوجيا والخدمات الذكية.

إلى جانب ذلك، تقدم اورنچ مصر خلال فترة المهرجان عروضًا خاصة وحصرية للمشاركين من رواد المهرجان ورواد الأعمال، يمكن التعرف عليها عبر زيارة فروع اورنچ المختلفة، وذلك ضمن سعيها المتواصل لتقديم تجارب رقمية وخدمات متميزة تتخطى حدود الاتصالات التقليدية.

في إطار هذه المناسبة، أعربت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي باورنچ مصر، عن سعادتها بالشراكة المثمرة التي تجمع اورنچ بمهرجان الجونة منذ انطلاقه، مؤكدة أن المهرجان أصبح منصة مصرية رائدة مصرية رائدة للحوار الثقافي والإبداعي.

وأضافت:" رعاية اورنچ المستمرة للمهرجان تنبع من إيماننا العميق بأن الفن والتكنولوجيا يلتقيان في صناعة مستقبل أكثر إبداعًا. فالحلول الرقمية والتقنيات الحديثة تتيح لصناع السينما والجمهور تجارب أكثر تفاعلًا وابتكارًا، وترسخ دور اورنچ كشريك داعم للفن والإبداع في مصر."