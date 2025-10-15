قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"
وزير التعليم : الطلاب سيخوضون اختبار “توفاس” الدولي في البرمجة
وزير الصحة: إنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر
وزير التعليم: انتهينا من طباعة وتوزيع 230 مليون كتاب مدرسي للترم الأول
سفيرة المكسيك بالقاهرة: مصر مهد الحضارات تقدم للعالم إرثًا أثريًا منقوشًا في ذاكرة البشرية
سقوط مذل.. إسرائيل تفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026
3 منتخبات تتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها
ماذا قرر وزير التعليم للقضاء على الفترات المسائية في المدارس؟..تفاصيل
مصدر في المستشفى المعمداني بغزة: شهيدان في قصف إسرائيلي
مجلس الوزراء يوافق على تعديل مسميات جامعية جديدة.. و«حلوان» تُصبح «جامعة العاصمة»
قرارات عاجلة من وزير التعليم تطبق في جميع مدارس الجمهورية
قرار بشأن عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اورنچ مصر شريك الاتصالات الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي

أعلنت اورنچ مصر عن رعايتها للنسخة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بصفتها شريك الاتصالات الرسمي لهذا الحدث الثقافي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، والذي تنطلق فعالياته في مدينة الجونة الأيقونة المطلة على البحر الأحمر خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، وبمشاركة نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي رعاية اورنچ مصر لمهرجان الجونة السينمائي للعام الثامن، في إطار التزامها بدعم الأحداث الفنية والثقافية الملهمة، ودعم دور المهرجان المحوري في تعزيز الحوار بين الشعوب عبر السينما، فضلًا عن إيمانها بأهمية الأنشطة المرافقة للحدث التي تركز على اكتشاف المواهب الشابة ومساندتها من خلال تقديم جوائز متنوعة تشجع الابتكار والإبداع.

وخلال فترة المهرجان، تقدم اورنچ مصر عروضًا حصرية تشمل خصومات ومزايا خاصة بالتعاون مع شركاء اورنچ، في إطار حرصها على تقديم تجارب متميزة تجمع بين الترفيه والتكنولوجيا والخدمات الذكية.

إلى جانب ذلك، تقدم اورنچ مصر خلال فترة المهرجان عروضًا خاصة وحصرية للمشاركين من رواد المهرجان ورواد الأعمال، يمكن التعرف عليها عبر زيارة فروع اورنچ المختلفة، وذلك ضمن سعيها المتواصل لتقديم تجارب رقمية وخدمات متميزة تتخطى حدود الاتصالات التقليدية.

في إطار هذه المناسبة، أعربت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي باورنچ مصر، عن سعادتها بالشراكة المثمرة التي تجمع اورنچ بمهرجان الجونة منذ انطلاقه، مؤكدة أن المهرجان أصبح منصة مصرية رائدة مصرية رائدة للحوار الثقافي والإبداعي. 

وأضافت:" رعاية اورنچ المستمرة للمهرجان تنبع من إيماننا العميق بأن الفن والتكنولوجيا يلتقيان في صناعة مستقبل أكثر إبداعًا. فالحلول الرقمية والتقنيات الحديثة تتيح لصناع السينما والجمهور تجارب أكثر تفاعلًا وابتكارًا، وترسخ دور اورنچ كشريك داعم للفن والإبداع في مصر."

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

دعاء الفجر

دعاء الفجر.. بـ 9 كلمات لا ينقطع رزقك ويستقر عيشك .. فهل تعرفها؟

جانب من الحادث بسوهاج

نجاة ركاب قطار سوهاج من كارثة بعد انحراف عربتين قبل دخوله المحطة

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 115 حالة تعدي واسترداد 2612 فدانًا من أملاك الدولة

صورة أرشيفية

قمة شرم الشيخ للسلام تُعيد مصر إلى واجهة العالم.. مدينة السلام تتحول لعاصمة الدبلوماسية والسياحة الدولية

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

