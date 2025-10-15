للتعرف على حجم الانجازات.. رئيس العلمين الجديدة يستقبل أطفال مدرسة اللغات

استقبل الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، ومحمد سمير مدير عام العلاقات العامة والتنمية، مجموعة من أطفال رياض الأطفال (KG1 وKG2) بمدرسة العلمين الجديدة الرسمية المتميزة لغات، برفقة الدكتورة رحاب قاسم مدير إدارة العلمين التعليمية، و أميرة سعد مديرة المدرسة،في أجواء يسودها الفرح والإبتسامة.

حيث رحّب بهم رئيس الجهاز بالطلاب ، معبّرًا عن سعادته بزيارة الصغار الذين أضفوا على مقر الجهاز أجواء من البهجة والسرور.

وقدم شرح مبسط لاهم المشروعات التى تجرى بمدينة العلمين وكيف تحولت المدينة بفضل ارادة القوة السياسية من مدينة مهملة الى افضل المدن على شاطئ البحر المتوسط

وفي لمسة طفولية جميلة، قدّم الأطفال للدكتور محمد خلف الله هدية تذكارية تعبيرًا عن سعادتهم باللقاء.

واختُتمت الزيارة بإلتقاط الصور التذكارية، وسط أجواء مليئة بالسعادة ، ليغادر الأطفال الجهاز وهم يحملون ذكرى سعيدة عن يوم مميز داخل واحدة من أجمل مدن مصر الحديثة.

من ناحية أخرى، وفى وقت سابق، تابع الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، استكمال أعمال حملة رفع المخلفات وكنس تجريد الأتربة بمنطقة الشارع الجديد وعزبة العجارمة وشارع عزاز ومنطقة زاهر جلال وعلم الروم.

كما أشرف على حملة نظافة مكبرة لرفع التراكمات شملت منطقتي عزبة السلام وطريق المقابر بحي الشروق.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس المدينة ومديري إدارات المخلفات الصلبة والنظافة والحملة الميكانيكية بمركز ومدينة مطروح.

وتم خلال الحملة رفع نحو 400 طن من المخلفات الصلبة ونقلها إلى المدفن العمومي، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأشاد نائب المحافظ بالمشاركة الإيجابية لأهالي المنطقة في أعمال نظافة منطقة الشارع الجديد، والتي تتم بالتزامن مع نظافة منطقة العجارمة، مع حث الأهالي على المشاركة في الحفاظ على نظافة المدينة، إيماناً بالدور المؤثر والإيجابي لأهالي المدينة.

وأكد نائب المحافظ استمرار تنفيذ حملات النظافة اليومية بجميع المناطق والأحياء، مع وضع خطة مكثفة لإنهاء التراكمات وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبما يحقق بيئة نظيفة وآمنة لأهالي مطروح وزائريها.