مدبولي: الرئيس السيسي كان صمام أمان مصر في التصدي لمحاولات تهجير أهل غزة
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة
تصفيات المونديال.. نجم الجزائر يخطف لقب «الهداف» من محمد صلاح
فرص عمل فى الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الجيزة
إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي
الرئيس السيسي والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان وملف مياه النيل
الداخلية تشارك ذوى الإعاقة البصرية الاحتفال بيومهم العالمى
شوبير يكشف مفاجأة بشأن تنازل زيزو عن مستحقاته لدي الزمالك
فرص عمل بالإمارات برواتب تصل إلى 2200 درهم شهريًا
غلق باب الترشح لانتخابات النواب.. الجيزة تستقبل 155 مرشحا على النظام الفردي
الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان
الصحة تطلب الاستعانة بـ أطباء بالمعاش.. الشروط وطرق التقديم
محافظات

البحر الأحمر: حملات تفتيشية على الأسواق والمحال واماكن بيع اللحوم بالغردقة

أ ش أ

شهدت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، اليوم ، حملة تفتيشية موسعة استهدفت عدد من المحال العامة والمطاعم والكافيهات بنطاق حي جنوب الغردقة لتحقيق الانضباط في الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وذكر بيان صادر لمحافظة البحر الاحمر انه فى إطار توجيهات عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لتحقيق الانضباط بالأسواق نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة اليوم حملة تفتيشية موسعة بنطاق حي جنوب الغردقة علي المطاعم والكافيهات والمحال العامة وأماكن بيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

واسفرت الحملة عن توجيه 6 إنذارات وتحرير 5 محاضر لعدم وجود رخصة إشغال وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والسلامة والصحة المهنية والبيئية ، كما قامت الحملة باعدام 5 كيلو لحوم مجمدة لتغير خواصها واعدام كميات من الفاكهة المكشوفة .

 جاءت الحملة بمشاركة مديريات الصحة والتموين والطب البيطري وإدارة تراخيص حي جنوب الغردقة وإدارة البيئة.

وفى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين شنت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين بالغردقة حملة مكبرة على عدد من المطاعم والهايبر ماركت واسفرت الحملة عن ضبط 65 كيلو جرام من الكبدة والدواجن غير صالحه للاستهلاك الادمي ، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت الدكتورة رشا صلاح مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر ان حملات المديرية مستمرة بشكل يومي علي كافة الأسواق والمحال بمدن المحافظة وذلك لضمان توفير غذاء أمن وسليم.

مدينة الغردقة محافظة البحرالأحمر حملة تفتيشية موسعة المحال العامة والمطاعم والكافيهات حي جنوب الغردقة الانضباط في الأسواق حماية صحة وسلامة المواطنين

