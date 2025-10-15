محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف وتطوير طريق طنبدي - شبين الكوم باستثمارات 15 مليون جنيه

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ميدانياً أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام 2025- 2026 لدفع وتيرة الأعمال وتذليل العقبات بما يساهم في إحداث تنمية شاملة لخدمة المترددين، رافقه خلالها المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، الأستاذ ياسر سالم رئيس مدينة شبين الكوم ، والأستاذ سيد شعبان رئيس حي غرب

تابع محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بطريق طنبدي - شبين الكوم (جانبية السكة الحديد) باستثمارات تزيد عن 15 مليون جنيه ، حيث جاري قطع الفرمة بالطريق تمهيداً لرصفه بإجمالي 6كم، موجهاً بالمتابعة المستمرة والالتزام الكامل بالمواصفات والمعايير الفنية لأعمال الرصف ، كما وجه رئيس حي غرب بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة بضرورة نقل المخلفات المتواجدة علي جانبي الطريق للمساهمة في انجاز الأعمال المنفذة والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي كونه طريق هام وحيوي.

هذا وقد أشار محافظ المنوفية الي أن مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة لحي غرب شبين الكوم للعام المالي 2025 - 2026 بلغت 60 مليون جنيه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتي تستهدف رضاء المواطنين ، مؤكداً على بذل المزيد من الجهد والتواجد الميداني للوقوف على حجم الأعمال وتذليل كافة المعوقات بالمشروعات المخطط تنفيذها لتحقيق المستهدف منها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين .