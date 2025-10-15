67 مرشحاً في ختام تلقي أوراق الترشيح لانتخابات مجلس النواب بأسوان

أعلنت اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس النواب بأسوان برئاسة المستشار إيهاب خلف الله ورئيس محكمة أسوان الابتدائية، عن تلقيها أوراق 13 مرشحا محتملين في ختام اليوم الأخير للترشح لانتخابات مجلس النواب.



وأكدت اللجنة - وفق بيان صحفي أصدرته مساء اليوم /الأربعاء/ - أنه تقدم اليوم للترشح 13 مرشحين بواقع مرشح واحد بدائرة أسوان ودراو، مرشح واحد أيضآ بدائرة مركز كوم أمبو، و4 مرشحين بدائرة مركز نصر النوبة ، 7 مرشحين بدائرة إدفو ، وبذلك يصل إجمالي عدد المرشحين حتى نهاية اليوم السابع 67 مرشحاً محتملاً .



وأكد المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان ورئيس لجنة تلقى الطلبات لمرشحى مجلس النواب 2025 أنه سيتم انتظار الطعون بعد إعلان الأسماء لمدة 3 أيام، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 23 أكتوبر 2025.



وتشمل محافظة أسوان 4 لجان انتخابية عامة، تضم 190 لجنة فرعية، في حين يصل عدد الناخبين إلى نحو مليون و118 ألف ناخب بالمحافظة.