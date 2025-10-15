محافظ الجيزة: مهرجان للتمور بالواحات البحرية لتسويق منتجات المزارعين محليا ودوليا

قال محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، إنه سيتم تنظيم مهرجان للتمور بالواحات البحرية، لتسويق منتجات المزارعين وتعزيز الصناعات القائمة على التمور؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتها محليًا ودوليًا.

وأوضح المحافظ - خلال لقائه مساء اليوم/الأربعاء/ مع أهالي ومشايخ مركز الواحات البحرية - أن الدولة تولي اهتمامًا خاصةً بالواحات البحرية لما تمتلكه من مقومات زراعية وسياحية متميزة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على رصد جميع الاحتياجات ووضعها ضمن أولويات خطط التنمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المحافظ إنه بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية؛ سوف يتم دعم مستشفى الواحات البحرية وتوفير الأطباء والأجهزة الطبية اللازمة، مؤكدًا أنه سيتم تكثيف إجراءات مكافحة سوسة النخيل من خلال مديرية الزراعة وتوفير جميع المبيدات والمستلزمات المطلوبة لحماية الثروة النخيلية بالمنطقة.

وخلال اللقاء، جرت مناقشة تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وإقامة الآبار الجديدة لخدمة التوسع الزراعي، ومكافحة سوسة النخيل، إلى جانب ازدواج طريق الواحات البحرية لتحسين حركة النقل وربط المنطقة بالمحاور الرئيسية وإنشاء نقاط للحماية المدنية إضافية، فضلا عن اللقاء بحث إنشاء وحدات محلية بقرية الحارة وقرية الحيز.