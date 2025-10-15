«صحة النواب» توضح أهمية توطين الجراحة الروبوتية وإنشاء مراكز تدريب متقدمة في مصر

أشادت النائبة إيناس عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتوجه وزارة الصحة نحو إنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر، مؤكدة أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة في دعم التطوير الطبي ومواكبة أحدث التقنيات العالمية في المجال الجراحي.

وقالت “عبد الحميد” في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إن ما أعلنه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال اجتماعه مع ممثلي شركتي "تكنوويف" و"ميدبوت" الصينيتين، يُمثل نقلة نوعية في المنظومة الصحية المصرية، ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في استخدام التكنولوجيا المتقدمة في الجراحات.

توطين تكنولوجيا الجراحة الروبوتية داخل المستشفيات الحكومية

وأضافت أن توطين تكنولوجيا الجراحة الروبوتية داخل المستشفيات الحكومية خطوة استراتيجية ستسهم في رفع كفاءة الأطقم الطبية وتحسين نتائج العمليات الدقيقة، مشيرة إلى أن إنشاء مراكز تدريب متخصصة للجراحة الروبوتية عن بُعد سيتيح تدريب الأطباء المصريين وفق أعلى المعايير الدولية، دون الحاجة للسفر للخارج.

وأكدت النائبة أن لجنة الشئون الصحية بالبرلمان تدعم بقوة جهود وزارة الصحة في هذا الاتجاه، وتعتبرها استثمارًا في رأس المال البشري الطبي الذي يمثل ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة حياة المواطن المصري.