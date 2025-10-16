مدحت عبد الهادي: علينا دعم حسام حسن والتأهل للمونديال أهم من الشكل

قدم مدحت عبدالهادي لاعب الزمالك السابق، التهنئة إلى منتخب مصر الوطني بعد التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بُذلت لتحقيق هذا الإنجاز.

وقال عبدالهادي، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: «أُهنئ منظومة المنتخب بالكامل، من الجهاز الفني واللاعبين إلى اتحاد الكرة، على هذا التأهل المستحق، هناك من يتحدث عن الشكل الفني، ولكن في النهاية نحن لم نختر المجموعة، وقد حققنا الهدف المنشود وتأهلنا إلى كأس العالم. ولو أن الكابتن حسام حسن قدم نفس الأداء وتوج بكأس الأمم الإفريقية، فلن يتحدث أحد عن الشكل، بل عن تحقيق المطلوب».

وأضاف: «أرى أن الفترة المقبلة تتطلب دمج عناصر من المنتخب الذي يقوده الكابتن حلمي طولان، لأنه يضم مجموعة قوية من اللاعبين، ومن أبرز الأسماء التي تستحق الانضمام إلى المنتخب الأول محمود حمدي الونش، كما نحتاج إلى مهاجم قوي بجوار مصطفى محمد، وأرى أن محمد شريف هو الأقرب لهذا الدور».

واختتم عبدالهادي تصريحاته قائلًا: «يجب أن يساند الجميع الكابتن حسام حسن في المرحلة القادمة لتحقيق النتائج المرجوة، كما ينبغي توفير مباريات ودية قوية تمكنه من إعداد الفريق بالشكل الأمثل، تمامًا كما كان يحدث في فترات الكابتن حسن شحاتة والكابتن محمود الجوهري».

