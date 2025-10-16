صفارات الإنذار تدوي في أجواء مدينة إيلات الإسرائيلية

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأنه سُمع دوي صفارات الإنذار في مدينة إيلات الإسرائيلية للمرة الأولى منذ سريان وقف إطلاق النار في غزة.

ومن جانبه ، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في إيلات ناتجة عن تشخيص خاطئ.

وفي وقت سابق ، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرتين مسيرتين تم إطلاقهما من اليمن، في أحدث هجوم ينسب إلى جماعة الحوثي.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من اعتراض عدة طائرات مسيرة أخرى أطلقت من اليمن، حيث أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، بأنه تم إسقاط أربع مسيرات خلال ساعة واحدة، كانت متجهة نحو مدينة إيلات جنوبي البلاد.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت، في 24 سبتمبر الماضي، مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدينة إيلات، وأسفر عن إصابة 24 شخصاً.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية نوعية بطائرتين مسيرتين استهدفتا أهدافاً في منطقة أم الرشراش (إيلات)، وقد أصابت أهدافها بنجاح، رغم فشل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية في التصدي لها".

وأضاف سريع أن العملية جاءت ضمن سلسلة هجمات شنتها الجماعة خلال 24 ساعة، استهدفت أيضاً مواقع في بئر السبع، مؤكداً أن تلك الهجمات تأتي "رداً على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وضمن الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن".

