أخبار البلد

التعليم العالي: وفد إفريقي يزور المزارع السمكية بالقناطر الخيرية

نهلة الشربينى

استقبل فرع المياه الداخلية والمزارع السمكية بالقناطر الخيرية التابع للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعزيز التعاون العلمي والبحثي مع الدول الإفريقية، وفدًا رفيع المستوى من ممثلي عدد من الدول الإفريقية، وذلك ضمن برنامج تدريبي نظمه المركز المصري الدولي للزراعة.

وأكدت الدكتورة عبير أحمد منير رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن الزيارة تأتي في إطار حرص المعهد على تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الاستزراع السمكي والتقنيات الحديثة المرتبطة به، مشيرةً إلى أن المعهد يعمل على توظيف البحث العلمي والتكنولوجيا لدعم التنمية المستدامة في قطاع الثروة السمكية داخل مصر والقارة الإفريقية.

جاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتورة عبير أحمد منير رئيس المعهد، والدكتور حسام عيسى مدير الفرع، والدكتور زكي شعراوي مدير مركز التدريب، وتنظيم كل من الدكتورة فوزية صلاح، والدكتورة نهى إمام، والدكتورة إيمان يوسف ممثلي مركز التدريب بالفرع.

وهدفت الزيارة إلى التعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الاستزراع السمكي، خاصة نظم الاستزراع التكاملي باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي يتم تنفيذها ضمن الأنشطة البحثية لمشروع HORTIMED الممول من مؤسسة PRIMA التابعة للاتحاد الأوروبي، تحت عنوان: "من أجل دائرية الزراعات المحمية: إحكام الحلقة حول الصوب الزراعية في البحر المتوسط"، وذلك تحت إشراف الباحث الرئيسي الدكتور أشرف عبد السميع جودة.

بدأت الفعاليات بعرض تقديمي حول الهيكل العلمي للمعهد وأنشطته المختلفة، قدمه الدكتور حسام عيسى، تلاه عرض للدكتور أحمد أبو سيف تناول فكرة المشروع وأهدافه وأهميته في تحقيق الاستدامة البيئية، ثم عرض للدكتور عمرو هلال تناول فيه دور الطحالب في دعم أنظمة الاستزراع السمكي.

عقب العروض التقديمية، قام الوفد بجولة ميدانية داخل الصوب الزراعية التابعة للمشروع، حيث اطلع على أنظمة الأكوابونيك ونظم IMTA للاستزراع التكاملي، وكذلك وحدات التحكم الذكية في جودة المياه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ثم توجه لزيارة وحدة الطحالب برفقة الدكتور عمرو هلال.

واختتمت الزيارة بجولة في وحدة الحفاظ على الأصول الوراثية للأحياء المائية، قدمها الدكتور حسام عيسى، الباحث الرئيسي للمشروع، حيث تعرف الوفد على جهود المعهد في حفظ التنوع البيولوجي ودعم البحوث العلمية التطبيقية.

القومي لعلوم البحار القومي لعلوم البحار والمصايد وزير التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي

