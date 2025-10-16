قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

الاحتلال يرفض فتح معبر رفح إلا بهذا الشرط .. ما المطلوب من حماس؟

الاحتلال يرفض فتح معبر رفح.. إلا بهذا الشرط
الاحتلال يرفض فتح معبر رفح.. إلا بهذا الشرط
إسراء عبدالمطلب

في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في التعاطي الإسرائيلي مع ملف الأسرى، قررت حكومة الاحتلال الإبقاء على معبر رفح مغلقًا حتى تكثف حركة حماس من إجراءات إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها، وفق ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية.

صحيفة إسرائيلية: سيتم فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح اليوم

الاحتلال يرفض فتح معبر رفح

ويأتي هذا القرار بعد تأخر تسليم بقية جثث الأسرى، في ظل التعقيدات الناجمة عن الأوضاع الميدانية الصعبة والدمار الواسع الذي تشهده مناطق جنوب قطاع غزة، لا سيما في محيط رفح التي تضررت بشكل كبير جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ شهور.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن القرار يأتي كرد مباشر على "تباطؤ" حماس في تنفيذ التزاماتها ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، وكان ينص على إعادة فتح معبر رفح فور تسليم جميع الجثث.

وكانت إسرائيل قد اتخذت في وقت سابق إجراءات عقابية بحق حركة حماس، شملت إغلاق معبر رفح وتقليص دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، غير أنها تراجعت جزئيًا بعد أن سلمت حماس أربع جثث لمحتجزين إسرائيليين.

ورغم هذا التراجع الجزئي، لا يزال المعبر مغلقًا حتى إشعار آخر، في ظل غياب أي جدول زمني واضح لإعادة فتحه، وسط خلافات لوجستية وفنية وأمنية تعيق التقدم في تنفيذ بنود الاتفاق.

وتشير التقديرات إلى أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على الوضع الإنساني المتدهور أصلًا في قطاع غزة، خاصة مع استمرار تعطيل تدفق المساعدات عبر معبر رفح، الذي يمثل شريان الحياة الوحيد لسكان القطاع في ظل الدمار الواسع ونقص الإمدادات الحيوية.

في المقابل، تؤكد القاهرة والدوحة استمرار جهودهما الدبلوماسية لإقناع الجانبين بالالتزام الكامل ببنود اتفاق الهدنة، وتهيئة الظروف لفتح المعبر واستئناف عمليات الإغاثة، في إطار السعي لتثبيت التهدئة وتجنب انهيار المسار الإنساني والسياسي في غزة.

