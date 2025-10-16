قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نزار أبو إسماعيل: تحسن مؤشرات الاقتصاد يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقطر للتعاون في المجال الصحي
الأحد.. إتاحة الموقع الإلكتروني لحجز 6797 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن
ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
باريس سان جيرمان يقرر مصير مشاركة عثمان ديمبيلي أمام ستراسبورج

منتصر الرفاعي

يترقب عشاق كرة القدم الفرنسية قرار الجهاز الفني لفريق باريس سان جيرمان بشأن مشاركة مهاجم الفريق عثمان ديمبيلي في مواجهة ستراسبورج، المقرر إقامتها غداً الجمعة على ملعب بارك دي برانس ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويعد ستراسبورج منافسًا قويًا يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد قريب من باريس سان جيرمان، حيث يفصلهما نقطة واحدة فقط، ما يزيد من أهمية المباراة لفريق العاصمة.

أوضحت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن المدرب لويس إنريكي يأمل في الاعتماد على عودة عدد من اللاعبين الأساسيين في ظل ضغط المباريات الكبير، حيث يخوض الفريق 7 مباريات خلال 24 يومًا، ويستعد أيضًا لمواجهة باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وأضافت الصحيفة أن هناك تفاؤلًا بشأن عودة ديزيري دوييه الذي غاب لفترة طويلة بسبب إصابة في ربلة الساق، بينما ينتظر الجهاز الفني قرار مشاركة عثمان ديمبيلي الذي غاب منذ 5 سبتمبر بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى، وسيتم اتخاذ القرار النهائي بعد انتهاء المران الرئيسي للفريق اليوم.

الفحوصات الطبية وتأكد غياب ماركينيوس

وفي نفس السياق، يخضع كل من برادلي باركولا، فابيان رويز، جواو نيفيس، وسيني مايولو لفحوصات طبية دقيقة لتحديد جاهزيتهم للمباراة، في حين سيبقى ماركينيوس غائبًا بسبب إصابة في العضلة الرباعية اليسرى.

وفي تطور آخر، كشفت تقارير فرنسية أن عثمان ديمبيلي، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، طلب من إدارة النادي زيادة كبيرة في راتبه، رغم امتداد عقده حتى عام 2028.

وبحسب صحيفتي ليكيب وآر إم سي سبورت، يرى ديمبيلي (28 عامًا) أن إنجازه الكبير يستحق مكافأة مالية تعكس مكانته الجديدة، في خطوة تهدف إلى ترجمة نجاحه الفردي إلى مقابل مادي مناسب.

باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي ستراسبورج ملعب بارك دي برانس لويس إنريكي

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

