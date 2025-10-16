باريس سان جيرمان يقرر مصير مشاركة عثمان ديمبيلي أمام ستراسبورج

يترقب عشاق كرة القدم الفرنسية قرار الجهاز الفني لفريق باريس سان جيرمان بشأن مشاركة مهاجم الفريق عثمان ديمبيلي في مواجهة ستراسبورج، المقرر إقامتها غداً الجمعة على ملعب بارك دي برانس ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويعد ستراسبورج منافسًا قويًا يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد قريب من باريس سان جيرمان، حيث يفصلهما نقطة واحدة فقط، ما يزيد من أهمية المباراة لفريق العاصمة.

أوضحت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن المدرب لويس إنريكي يأمل في الاعتماد على عودة عدد من اللاعبين الأساسيين في ظل ضغط المباريات الكبير، حيث يخوض الفريق 7 مباريات خلال 24 يومًا، ويستعد أيضًا لمواجهة باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وأضافت الصحيفة أن هناك تفاؤلًا بشأن عودة ديزيري دوييه الذي غاب لفترة طويلة بسبب إصابة في ربلة الساق، بينما ينتظر الجهاز الفني قرار مشاركة عثمان ديمبيلي الذي غاب منذ 5 سبتمبر بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى، وسيتم اتخاذ القرار النهائي بعد انتهاء المران الرئيسي للفريق اليوم.

الفحوصات الطبية وتأكد غياب ماركينيوس

وفي نفس السياق، يخضع كل من برادلي باركولا، فابيان رويز، جواو نيفيس، وسيني مايولو لفحوصات طبية دقيقة لتحديد جاهزيتهم للمباراة، في حين سيبقى ماركينيوس غائبًا بسبب إصابة في العضلة الرباعية اليسرى.

وفي تطور آخر، كشفت تقارير فرنسية أن عثمان ديمبيلي، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، طلب من إدارة النادي زيادة كبيرة في راتبه، رغم امتداد عقده حتى عام 2028.

وبحسب صحيفتي ليكيب وآر إم سي سبورت، يرى ديمبيلي (28 عامًا) أن إنجازه الكبير يستحق مكافأة مالية تعكس مكانته الجديدة، في خطوة تهدف إلى ترجمة نجاحه الفردي إلى مقابل مادي مناسب.