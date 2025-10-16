قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
خسارة جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه مساء اليوم 16-10-2025
مخدرات وسلاح.. حبس عصابة خطرة بعد تعديهم على طفل بالقاهرة
مدبولي يتفقد المتحف المصري الكبير استعدادا لافتتاحه
رحاب رضوان: ذهبية بطولة العالم مجرد بداية وهدفي تحقيق ميدالية في بارالمبياد لوس أنجلوس
من قلب القاهرة.. رئيس الوزراء: ستظل مصر رائدة في إدارة مواردها المائية
عمرو رشاد: اهتمامات المواطنين ودعم مسيرة التنمية على رأس أولوياتي داخل مجلس الشيوخ

أكد المهندس عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ، أن اهتمامات وقضايا المواطنين والشارع المصري ستكون على رأس أولوياته خلال عمله داخل المجلس، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة.

وقال المهندس عمرو رشاد، في أول تصريح له عقب تسلّمه كارنيه العضوية بمجلس الشيوخ، إنه سيُركّز خلال الفترة المقبلة على الملفات ذات الأولوية الوطنية، وفي مقدمتها دعم مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعزيز دور المجلس في صياغة السياسات والتشريعات الداعمة لخطط الدولة في مختلف المجالات.

وأوضح أن عضوية مجلس الشيوخ، الذي يُعد الغرفة التشريعية الثانية، مسؤولية وطنية كبيرة وشرف يعتز به، موجّهًا خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على ثقتها الغالية وتكليفه بالانضمام إلى المجلس.

وشدّد على أن هذا التكليف يمثل أمانة وطنية سيضعها نصب عينيه لخدمة الوطن والمواطن.

وتعهّد المهندس عمرو رشاد بأن يكون عند حسن ظن القيادة السياسية، مساهِمًا بكل جهد وفكر في دعم مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يكون صوتًا صادقًا وأمينًا يُعبّر عن تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية من عمر الوطن تتطلب الاصطفاف خلف القيادة السياسية، ومضاعفة الجهد والوعي لدعم مسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أنه سيعمل بكل ما يملك من خبرة وإخلاص ليكون صوتًا وطنيًا معبرًا عن طموحات وآمال الشعب المصري العظيم في ظل الجمهورية الجديدة.

