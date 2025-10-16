عمرو رشاد: اهتمامات المواطنين ودعم مسيرة التنمية على رأس أولوياتي داخل مجلس الشيوخ

أكد المهندس عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ، أن اهتمامات وقضايا المواطنين والشارع المصري ستكون على رأس أولوياته خلال عمله داخل المجلس، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة.

وقال المهندس عمرو رشاد، في أول تصريح له عقب تسلّمه كارنيه العضوية بمجلس الشيوخ، إنه سيُركّز خلال الفترة المقبلة على الملفات ذات الأولوية الوطنية، وفي مقدمتها دعم مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعزيز دور المجلس في صياغة السياسات والتشريعات الداعمة لخطط الدولة في مختلف المجالات.

وأوضح أن عضوية مجلس الشيوخ، الذي يُعد الغرفة التشريعية الثانية، مسؤولية وطنية كبيرة وشرف يعتز به، موجّهًا خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على ثقتها الغالية وتكليفه بالانضمام إلى المجلس.

وشدّد على أن هذا التكليف يمثل أمانة وطنية سيضعها نصب عينيه لخدمة الوطن والمواطن.

وتعهّد المهندس عمرو رشاد بأن يكون عند حسن ظن القيادة السياسية، مساهِمًا بكل جهد وفكر في دعم مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يكون صوتًا صادقًا وأمينًا يُعبّر عن تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية من عمر الوطن تتطلب الاصطفاف خلف القيادة السياسية، ومضاعفة الجهد والوعي لدعم مسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أنه سيعمل بكل ما يملك من خبرة وإخلاص ليكون صوتًا وطنيًا معبرًا عن طموحات وآمال الشعب المصري العظيم في ظل الجمهورية الجديدة.