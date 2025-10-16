قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشاف زيلانديا.. القارة الثامنة تكشف عن أسرارها تحت سطح المحيط الهادئ

أحمد أيمن

اكتشف العلماء مؤخرًا قارة زيلانديا، التي تقع تحت سطح المحيط الهادئ، ما يمثل تحديًا للمفاهيم القديمة حول جغرافية الأرض، حيث يفجر هذا الاكتشاف فضولًا متجددًا حول الأسرار الخفية في قاع المحيط، ليجعل من زيلانديا موضوعًا مثيرًا للاهتمام بين الجيولوجيين والمؤرخين.

زيلانديا: القارة الغارقة

تُعرف زيلانديا الآن بأنها القارة الثامنة على كوكب الأرض، وقد كانت في السابق جزءًا من قارة جندوانا العملاقة القديمة. 

على الرغم من أن معظم هذه الكتلة الأرضية مغمورة بالمياه، إلا أنها تتمتع بخصائص جغرافية مدهشة وأنظمة بيئية فريدة. من خلال تطورات تكنولوجيا الأقمار الصناعية بين عامي 2020 و2023، تم الكشف عن صورة ظلية لزيلانديا تحت الماء، مما أكد على مكانتها القارية.

أين تقع زيلانديا؟

تقع زيلانديا في المحيط الهادئ، جنوب شرق أستراليا، ويمتد من نيوزيلندا في الجنوب إلى كاليدونيا الجديدة في الشمال. رغم أن أغلبها تحت سطح البحر، فإن بعض الجزر مثل نيوزيلندا الشمالية والجنوبية وجزر ماكواري وكامبل تظهر كبروزات فوق الأمواج. 

تحيط زيلانديا بالمحيط الهادئ، مع وجود بحر تسمان على الغرب وبحر المرجان في الشمال، مما يعزز عزلتها وتفردها.

ويعود تاريخ زيلانديا إلى تفكك قارة جندوانا القديمة، التي كانت تضم العديد من القارات المعروفة اليوم. 

على مدار 60-85 مليون سنة، انزلقت زيلانديا تدريجيًا تحت سطح المحيط بسبب كثافتها المنخفضة مقارنة بالصخور المحيطية. بحلول 23 مليون سنة مضت، لم يتبقَ من زيلانديا فوق سطح الماء سوى عدد قليل من الجزر، بينما تمثل نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة المعالم الرئيسية.

الاكتشاف العلمي في زيلانديا

يمثل جمال زيلانديا الغامض فرصة حقيقية للاستكشاف العلمي. تحتوي جزرها المرجانية وشواطئها الرملية وغاباتها الاستوائية على مجموعة متنوعة من الأنواع النباتية والحيوانية التي لا تزال غير معروفة. 

توفر المعالم الجغرافية لزيلانديا، مثل سلسلة جبال لورد هاو وسلسلة جبال نورفولك، رؤى ثاقبة حول العمليات الجيولوجية للأرض، مما يساعد العلماء على فهم الحركات التكتونية والتغيرات المناخية القديمة.

بينما يواصل العلماء استكشاف أسرار زيلانديا، يبرز سؤال حيوي: ما هي العجائب الأخرى التي قد تكمن تحت سطح المحيط؟ تشكل هذه الاكتشافات تحديات جديدة لفهمنا للكوكب وتفتح آفاقًا جديدة للبحث والاستكشاف، حيث أن زيلانديا ليست مجرد قارة مغمورة، بل هي بوابة لعالم من الغموض والمعرفة التي تنتظر من يكتشفها.

