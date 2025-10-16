المعمل الجنائي يفحص حريق شقة في مدينة السلام

انتدبت النيابة العامة خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع حريق نشب في شقة سكنية بمدينة السلام، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق في شقة سكنية بمدينة السلام. وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الثاني.

تم فرض كردون أمني حول العقار لمنع امتداد النيران إلى باقي شقق العقار. وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطِرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم بندب خبراء المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق.