7 سنوات مشدد وغلق المركز.. حكم رادع ضد صيدلي تسبب في وفاة حفيدة رئيس وزراء أسبق خلال جلسة تجميل بالتجمع

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي، وعمرو كساب، وأحمد رضوان أبازيد، حكمًا رادعًا ضد صيدلي بتهمة التسبب في وفاة طبيبة شابة خلال جلسة تجميل داخل أحد المراكز الطبية بالتجمع الخامس.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم "ش. أ." بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، مع غلق المركز الطبي محل الواقعة.

تعود القضية إلى اتهام الصيدلي بحقن المجني عليها -طبيبة شابة تُوفيت إثر الواقعة وهي حفيدة رئيس وزراء أسبق- بمادة تجميلية (فيلر/بوتكس) دون أن يكون مؤهلًا أو مختصًا طبيًا بذلك، مما أدى إلى وفاتها.

وخلال المرافعات، تقدم دفاع أسرة المجني عليها الدكتور أمام الحفناوي، بطلب تعديل وصف الاتهام وإضافة ظرف "سبق الإصرار"، مشيرًا إلى أن المتهم كان مصرًا على ممارسة الحقن على الرغم من عدم كونه طبيبًا مختصًا، واستدل على ذلك بقيامه بحقن 24 سيدة وفتاة داخل المركز نفسه، مؤكدًا أن ما حدث يُعد نمطًا متكررًا، وليس واقعة فردية.

كما طالب الدكتور أمام الحفناوي، بإضافة تهمة "هتك العرض"، على خلفية قيام المتهم بالكشف وحقن المترددات على المركز دون صفة طبية معتمدة تخوّله بذلك.

النيابة العامة كانت قد باشرت التحقيقات بعد وفاة المجني عليها متأثرة بإحدى الحقن، ووجهت للمتهم اتهامات بالقتل الخطأ ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص.