إصابة 5 أشخاص في حادث ميكروباص بأسيوط

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ميكروباص و توك توك بطريق أسيوط/ ديروط الزراعي ناحية كوبري نجع سبع .

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص و توك توك ناحية كوبري نجع سبع ووجود مصابين.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة 5 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام وأسيوط الجامعي .

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.