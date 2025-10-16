قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث ميكروباص بأسيوط

إيهاب عمر

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ميكروباص و توك توك بطريق أسيوط/ ديروط الزراعي ناحية كوبري نجع سبع .

تصادم سيارة ميكروباص و توك توك


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص و توك توك ناحية كوبري نجع سبع ووجود مصابين.


إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة 5 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام وأسيوط الجامعي .
تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

