محافظ المنوفية: حملات لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

فور تحريك أسعار المواد البترولية ، عقد صباح اليوم الجمعة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي، داخل نطاق المحافظة وخارجها، جاء الاجتماع بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، خالد النمر السكرتير العام المساعد ، العميد محمد عدلي مدير إدارة المرور ، المقدم هيثم النطاط مدير مباحث المرور ، فادي زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ ، إبراهيم صلاح مدير العلاقات العامة والأعلام ، اللواء ممدوح إبراهيم مدير مشروع المواقف ، أحمد أبو بكر مدير المكتب الفني.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني على مدار الساعة، مع التنسيق الكامل مع إدارات المرور والتموين لتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السيارات، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مع إلزامهم بوضع التسعيرة بشكل واضح على زجاج المركبات. كما شدد على ضرورة وضع لافتات وبنرات معلنة داخل المواقف لتعريف المواطنين بالتعريفة المعتمدة، ومنع أي استغلال أو تحميل بأعداد زائدة حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأكد محافظ المنوفية أنه لن يسمح بأي تهاون أو تجاوز في تطبيق التعريفة الجديدة، موجها بتوقيع غرامات فورية وعقوبات صارمة بحق المخالفين، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان ميدانية مفاجئة لمتابعة الالتزام بالتعليمات في جميع المواقف بالمحافظة والتعامل الفوري مع أي تجاوزات.

جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت اليوم تعديل أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدني على النحو التالي:" البنزين ( 95 ) 21 جنيه للتر ، البنزين ( 92 ) 19.25 جنيه للتر، البنزين ( 80 ) 17.75 جنيه للتــــــر، ( الســولار ) 17.5جنيه للتر ، ( وغاز تموين السيارات ) 10جنيه.