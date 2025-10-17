قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير الكلية الفنية العسكرية:بدأنا بـ3 أقسام ووصلنا الآن لـ38 قسما علميا.. فيديو
وسائل إعلام لبنانية: أنباء عن سقوط ضحايا في هجوم بطائرة مسيرة على سيارة
بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
موعد مباراة الأهلى وإيجل البوروندي في دوري أبطال إفريقيا
مودرن سبورت يواجه وادي دجلة بتشكيل هجومي في الدوري الممتاز
لو عايز تجمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة أو تغير مكان لجنتك.. اعرف الطريقة من الوطنية للانتخابات
دعاء يوم الجمعة للرزق وقضاء الحاجة.. لا تفوت وقت ساعة الإجابة
تصنيف الفيفا الجديد.. مصر تتقدم عالميًا.. وتراجع المغرب
بعد وقف إطلاق النار.. تجميد العقوبات ضد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي
الكرملين: قمة بوتين وترامب قد تعقد خلال أسبوعين
الخطيب: حضور الجمعية العمومية 31 أكتوبر واجب ورسالة وفاء للأهلي
الخطيب: قائمتي الانتخابية مزيج من الخبرة والشباب لخدمة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد شوارع المدينة لمتابعة النظافة والانضباط

محافظ الأقصر يتفقد شوارع المدينة لمتابعة النظافة والانضباط للتأكد من التزام الباعة الجائلين بعدم إعاقة حركة المرور
محافظ الأقصر يتفقد شوارع المدينة لمتابعة النظافة والانضباط للتأكد من التزام الباعة الجائلين بعدم إعاقة حركة المرور
شمس يونس

أجرى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، جولة ميدانية عقب صلاة الجمعة، شملت شارع المدينة المنورة من أوله من ناحية شارع التليفزيون وحتى نادي المدينة المنورة، بالإضافة إلى شارع خالد بن الوليد بالعوامية.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الأقصر مستوى النظافة العامة والإشغالات، وتابع انسيابية الحركة المرورية وتنظيم وقوف الباعة الجائلين لضمان عدم إغلاق الطريق والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

وخلال الجولة أكد محافظ الأقصر  على استمرار جولاته الميدانية بشارع المدينة المنورة بصفة دورية، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في رفع كفاءة الشوارع والحفاظ على النظام العام.

شارك في الجولة  اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد أحمد غريب مدير شرطة المرافق، وحاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر.

وفي ختام الجولة، وجه محافظ الأقصر بضرورة تكثيف أعمال النظافة اليومية، ورفع الإشغالات أولاً بأول، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تشوه المظهر العام أو تعيق حركة المواطنين، مؤكدًا أن الهدف هو تقديم بيئة نظيفة وآمنة تليق بأبناء الأقصر وزائريها.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

ترشيحاتنا

الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان،

الصحة: خفض الولادات القيصرية إلى 40% للمتعددة و30% للبكرية بحلول 2028

إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة "ازرع"

الهيئة الإنجيلية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة ازرع لدعم المزارعين وتشجيع زراعة القمح

جانب من التدريب

تفاصيل الدورة التدريبةTOT لـ تعريفات ومصطلحات التثقيف الصحي المجتمعي

بالصور

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

تويوتا GR
تويوتا GR
تويوتا GR

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد