محافظ الأقصر يتفقد شوارع المدينة لمتابعة النظافة والانضباط

أجرى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، جولة ميدانية عقب صلاة الجمعة، شملت شارع المدينة المنورة من أوله من ناحية شارع التليفزيون وحتى نادي المدينة المنورة، بالإضافة إلى شارع خالد بن الوليد بالعوامية.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الأقصر مستوى النظافة العامة والإشغالات، وتابع انسيابية الحركة المرورية وتنظيم وقوف الباعة الجائلين لضمان عدم إغلاق الطريق والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

وخلال الجولة أكد محافظ الأقصر على استمرار جولاته الميدانية بشارع المدينة المنورة بصفة دورية، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في رفع كفاءة الشوارع والحفاظ على النظام العام.

شارك في الجولة اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد أحمد غريب مدير شرطة المرافق، وحاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر.

وفي ختام الجولة، وجه محافظ الأقصر بضرورة تكثيف أعمال النظافة اليومية، ورفع الإشغالات أولاً بأول، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تشوه المظهر العام أو تعيق حركة المواطنين، مؤكدًا أن الهدف هو تقديم بيئة نظيفة وآمنة تليق بأبناء الأقصر وزائريها.