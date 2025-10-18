قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السوبر الإفريقي.. أبرز مباريات اليوم السبت 18-10-2025 والقنوات الناقلة
الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء توقيف نتنياهو وجالانت
الصين والولايات المتحدة تتفقان على محادثات تجارية جديدة
لماذا حرم الله العمل يوم السبت على بني إسرائيل؟.. لـ 5 أسباب
من داخل ليفربول.. محمد صلاح يخطف الاضواء..شاهد
اليوم .. الزمالك يبدأ مشواره في الكونفدرالية بمواجهة ديكيداها الصومالى
شكوى رسمية فى فيفا من اتحاد طنجة ضد الزمالك.. ماذا حدث؟
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025
كيف تملك الدنيا كلها؟.. علي جمعة: بـ 6 كلمات أكثروا ترديدها
أخبار السيارات| أفضل 7 نصائح لتوفير بنزين سيارتك.. متوسط التكلفة لتحويل سيارتك إلى غاز طبيعي وما المطلوب؟
3 مشروبات تساعدك على خفض ضغط الدم سريعا
هجوم بالسهام والعبوات الحارقة ضد السفارة الأمريكية في كولومبيا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

إبراهيم عبد الحواد يشيد بـ أداء كريم نيدفيد .. السبب

باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بـ  اللاعب كريم نيدفيد بعد تصريحاته في برنامج “ملعب أون”.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك:"واضح جدًا الفرق في عقلية كريم نيدفيد.. لاعب متزن وعاقل في تصريحاته معانا في #ملعب_أون.. الإصابات خليته يتأخر كتير بس بإذن الله ربنا يعوضه خير الفترة اللي جاية ".

وكان قد فتح إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، النار على لاعب سابق في الفريق الأحمر، بسبب رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

وقال إكرامي عبر قناة «إم بي سي مصر 1»: «لما لاعب يتكلم على الكابتن بتاعه اللي كان بيحط عليه هو وفرقته، يبقى عيب».

وأضاف: «مفهوم طبعًا إنه كان بيحط عليه، ومكانش يقدر يتكلم وهو موجود، فعيب إنه يطلع يتكلم على الكابتن بتاعه بالأسلوب ده».

وأكمل: «وأنت أصلًا يعني معلش، مش عايز أقول حاجة تضايقة، إنك مش عايز أقول لاعب قليل، وتطلع تتكلم على الكابتن بتاعك بالأسلوب ده، فـ أنا بقوله خليك في نفسك».

جاء حديث إكرامي بعد ساعات من حديث كريم نيدفيد، نجم الأهلي السابق، عن رمضان صبحي، وانتقاد موقفه بالرحيل عن الأهلي، والتصريح برفضه الرد على لاعب بيراميدز الحالي، وقت مغادرته للقلعة الحمراء.

كريم نيدفيد الاهلي الزمالك

