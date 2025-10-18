إبراهيم عبد الحواد يشيد بـ أداء كريم نيدفيد .. السبب

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بـ اللاعب كريم نيدفيد بعد تصريحاته في برنامج “ملعب أون”.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك:"واضح جدًا الفرق في عقلية كريم نيدفيد.. لاعب متزن وعاقل في تصريحاته معانا في #ملعب_أون.. الإصابات خليته يتأخر كتير بس بإذن الله ربنا يعوضه خير الفترة اللي جاية ".

وكان قد فتح إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، النار على لاعب سابق في الفريق الأحمر، بسبب رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

وقال إكرامي عبر قناة «إم بي سي مصر 1»: «لما لاعب يتكلم على الكابتن بتاعه اللي كان بيحط عليه هو وفرقته، يبقى عيب».

وأضاف: «مفهوم طبعًا إنه كان بيحط عليه، ومكانش يقدر يتكلم وهو موجود، فعيب إنه يطلع يتكلم على الكابتن بتاعه بالأسلوب ده».

وأكمل: «وأنت أصلًا يعني معلش، مش عايز أقول حاجة تضايقة، إنك مش عايز أقول لاعب قليل، وتطلع تتكلم على الكابتن بتاعك بالأسلوب ده، فـ أنا بقوله خليك في نفسك».

جاء حديث إكرامي بعد ساعات من حديث كريم نيدفيد، نجم الأهلي السابق، عن رمضان صبحي، وانتقاد موقفه بالرحيل عن الأهلي، والتصريح برفضه الرد على لاعب بيراميدز الحالي، وقت مغادرته للقلعة الحمراء.