من داخل ليفربول.. محمد صلاح يخطف الاضواء..شاهد
اليوم .. الزمالك يبدأ مشواره في الكونفدرالية بمواجهة ديكيداها الصومالى
شكوى رسمية فى فيفا من اتحاد طنجة ضد الزمالك.. ماذا حدث؟
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025
كيف تملك الدنيا كلها؟.. علي جمعة: بـ 6 كلمات أكثروا ترديدها
أخبار السيارات| أفضل 7 نصائح لتوفير بنزين سيارتك.. متوسط التكلفة لتحويل سيارتك إلى غاز طبيعي وما المطلوب؟
3 مشروبات تساعدك على خفض ضغط الدم سريعا
هجوم بالسهام والعبوات الحارقة ضد السفارة الأمريكية في كولومبيا
ترامب: الرسوم الأميركية المرتفعة على الصين لن تستمر
كان بيصطاد حمام .. مصرع طفل سقط من الدور الـ 12 بمدينة أسيوط
الأمم المتحدة: مخاطر الذخائر غير المنفجرة بغزة تزداد وإزالتها تحتاج وقتا طويلا
محكمة أمريكية نمنع شركة إسرائيلية من تثبيت برامج تجسس على واتساب
رياضة

طارق السيد يفتح النار علي فيريرا بسبب أداء الفريق وسوء النتائج

يمنى عبد الظاهر

وجه طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق، انتقادات لاذعة لـ البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لـ نادي الزمالك، بسبب أداء الفريق في المباريات الماضية وسوء النتائج.

وقال طارق السيد في تصريح تليفزيوني عبر شاشة «إم بي سي مصر 2»: «فيريرا عنده أخطاء فنية لازم يشتغل عليها كمدير فني، لإنه عنده أخطاء سهلة ومتكررة في حاجات واضحة جدًا بالنسبة لأي حد».

وأضاف: «فترة التوقف الدولي اللي فاتت لازم يكون استفاد منها ويشتغل اللعيبة على العامل النفسي والفني، ولازم يكون عارف إمكانيات لاعيبته كويس، وهو قعد مدة كبيرة ولحد الآن مش عارف إمكانيتهم كويس».

وتابع: «من الأخطاء المتكررة إنه لما بيبقى كسبان بيسحب حد من نص الملعب الدفاعي وبينزل حد بيلعب لقدام، وده شيء مش صح لأنه مفروض يعرف إزاي يحافظ على المكسب».

