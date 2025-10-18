طارق السيد يفتح النار علي فيريرا بسبب أداء الفريق وسوء النتائج

وجه طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق، انتقادات لاذعة لـ البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لـ نادي الزمالك، بسبب أداء الفريق في المباريات الماضية وسوء النتائج.

وقال طارق السيد في تصريح تليفزيوني عبر شاشة «إم بي سي مصر 2»: «فيريرا عنده أخطاء فنية لازم يشتغل عليها كمدير فني، لإنه عنده أخطاء سهلة ومتكررة في حاجات واضحة جدًا بالنسبة لأي حد».

وأضاف: «فترة التوقف الدولي اللي فاتت لازم يكون استفاد منها ويشتغل اللعيبة على العامل النفسي والفني، ولازم يكون عارف إمكانيات لاعيبته كويس، وهو قعد مدة كبيرة ولحد الآن مش عارف إمكانيتهم كويس».

وتابع: «من الأخطاء المتكررة إنه لما بيبقى كسبان بيسحب حد من نص الملعب الدفاعي وبينزل حد بيلعب لقدام، وده شيء مش صح لأنه مفروض يعرف إزاي يحافظ على المكسب».