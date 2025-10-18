سفير ايرلندا بالقاهرة: مصر الوجهة الأمثَّل لجذب الاستثمارات

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة محمد هنو، السفير الأيرلندي لدى مصر، أيدان أوهارا، والوفد المُصاحب له، وذلك لبحث تعزيز العلاقات وإقامة شراكات بين قطاع الأعمال المصري والأيرلندي.

وقال السفير أيدان أوهارا، إن هناك روابط بين البلدين تسهَّم في تعزيز إقامة شركات مع قِطاع الأعمال المصري، وخاصةً مع تنامي رواد الأعمال.

وأكد على اهتمام إيرلندا بالشركات الصغيرة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية لفتح أسواق أكبر لها.

وأشاد السفير الإيرلندي لدى مصر، بجودة الصادرات المصرية التي ارتفعت بنسبة 20%، مؤكداً تطلُّع قطاع الأعمال الأيرلندي إلى تعزيز استثماراته في مصر وإقامة شراكات قوية.

وأوضح أن ذلك يأتي بالتنسيق مع سفير مصر لدى إيرلندا، مُعتبراً مصر الوجهة الأمثَّل لجذب الاستثمارات.

من جانبه، كشف هنو، عن الإجراءات التي تنتهجها الحكومة المصرية في إصدار حِزمة من الإصلاحات الضريبية، وتوفير أراضي للمستثمرين، فضلاً عن تفعيل الاتفاقات التجارية مع إفريقيا ودول أمريكا الجنوبية، الأمر الذي يُعزز من مكانة مصر كوجهة مثالية للاستثمار.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، تميُز الإسكندرية بمقومات جغرافية ولوجستية إضافةٍ إلى العمالة الماهرة والتوازن بين التكلفة ومستوى الكفاءة.

في السياق نفسه، أكد المهندس مدحت القاضي، نائب رئيس مجلس الإدارة، على تطور مصر في مجال الأعمال، حيث تصدَّر ميناء شرق بورسعيد التصنيفات العالمية، محققًا المركز الثالث عالميًا في مؤشر كفاءة الموانئ.

شهد اللقاء حضور كل من الدكتور عبد المنعم حافظ، و الدكتور محمد محرم، نواب رئيس مجلس الإدارة، المهندس محمد عرفه، عضو مجلس الإدارة، و عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك بالجمعية. وأعضاء الجمعية كل من هاني المنشاوي، و الدكتور أمجد العتال، و المهندس هشام أبو العلا.

ومن السفارة حضر هشام جمال، المستشار الفخري للسفارة، والأستاذة فريانا إسحاق، مسؤولة السياسات.