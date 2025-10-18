إنجاز مصري في الرماية بالخرطوش.. ماجي عشماوي ضمن أفضل 6 راميات بالعالم

حققت الرامية المصرية ماجي عشماوي المركز السادس مكرر على مستوى العالم في بطولة كأس العالم للرماية علي أطباق الحفرة المقامة في اليونان ، من بين 73 رامية تمثل نخبة الدول المشاركة في البطولة، حيث حققت وهو رقم غير مسبوق في تاريخ اللعبة علي المستويين المحلي والأفريقي في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

وسجلت ماجي رقماً محلياً وإفريقياً جديداً غير مسبوق في تاريخ المنافسات 125/118 ، لتصعد بتصنيفها العالمي وتؤكد استمرار تطور الرماية المصرية على الساحة الدولية.

وأعرب الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني عن خالص التهنئة للبطلة المصرية، مشيداً بالأداء البطولي والمستوى المتميز الذي قدمته خلال المنافسات، والذي يعكس روح الإصرار والتحدي التي يتميز بها أبطال مصر في مختلف المحافل الدولية.

وأكد رئيس الاتحاد أن هذا الإنجاز يعكس ثمرة دعم الدولة المصرية للرياضة والرياضيين، وتطور منظومة الإعداد داخل الاتحاد المصري للرماية، التي تواصل إنتاج أبطال وبطلات يرفعون اسم مصر عالياً في جميع البطولات العالمية.

واختُتم البيان بالتأكيد أن الاتحاد يواصل جهوده لتأهيل المزيد من الأبطال للمنافسات الدولية المقبلة، سعياً لمزيد من الإنجازات ورفع علم مصر في ساحات التتويج العالمية.