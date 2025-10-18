قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
رئيس الشيوخ: المجلس بيت الخبرة التشريعية للدولة.. وسنواصل ترسيخ الديمقراطية وبناء الوطن
استشهاد 9 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على أتوبيس للنازحين
أحمد العوضي وفارس سعد يترشحان على وكالة مجلس الشيوخ
محافظات

رئيس رعاية القناة يطالب بالانضباط والجودة لتحسين تجربة المنتفعين بمستشفى رأس سدر

ايمن محمد

​عقد الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اجتماعًا دوريًا  اليوم داخل مستشفى رأس سدر.

حضر الاجتماع الدكتور هاني العزبي، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع ومدير المستشفى، ومديرو الأقسام الطبية.

و​استعرض رئيس الإقليم مؤشرات الأداء داخل المستشفى وناقش تقارير التشغيل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشدد رخا على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى في جميع الأقسام، موجهًا بضرورة مواصلة الجهود لضمان انتظام العمل داخل منشآت الفرع وتقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة.

​كما تم الوقوف خلال الاجتماع على ما تم تنفيذه من خطط لتحقيق التكامل في الأداء، واستعراض نسب الإنجاز في البرامج التدريبية للعاملين، ومعدلات الأداء في العيادات الخارجية والطوارئ والمعامل.

​وفي الختام، أكد رئيس الإقليم أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الانضباط، وتكثيف الجهود لتحسين تجربة المنتفعين وتحقيق رضاهم.

جنوب سيناء تحسين الرعاية الصحية الخدمات راس سدر

وزير التعليم العالي

رئيس جامعة القاهرة: ماحققه الرئيس السيسي فى قمة شرم الشيخ يؤكد مكانة مصر

شقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم

كيفية الحصول على شقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: الذكاء الاصطناعي خطوة مهمة نحو توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

