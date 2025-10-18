رئيس رعاية القناة يطالب بالانضباط والجودة لتحسين تجربة المنتفعين بمستشفى رأس سدر

​عقد الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اجتماعًا دوريًا اليوم داخل مستشفى رأس سدر.

حضر الاجتماع الدكتور هاني العزبي، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع ومدير المستشفى، ومديرو الأقسام الطبية.

و​استعرض رئيس الإقليم مؤشرات الأداء داخل المستشفى وناقش تقارير التشغيل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشدد رخا على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى في جميع الأقسام، موجهًا بضرورة مواصلة الجهود لضمان انتظام العمل داخل منشآت الفرع وتقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة.

​كما تم الوقوف خلال الاجتماع على ما تم تنفيذه من خطط لتحقيق التكامل في الأداء، واستعراض نسب الإنجاز في البرامج التدريبية للعاملين، ومعدلات الأداء في العيادات الخارجية والطوارئ والمعامل.

​وفي الختام، أكد رئيس الإقليم أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الانضباط، وتكثيف الجهود لتحسين تجربة المنتفعين وتحقيق رضاهم.