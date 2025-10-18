أبو النصر بعد أداء اليمين الدستورية بالشيوخ: دعم المواطنين على رأس أولوياتي

أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، عقب أدائه اليمين خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس اليوم، اعتزازه بالثقة الغالية التي منحها له أبناء دائرته، متعهدًا ببذل كل الجهود لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.

وأكد أبو النصر ، في بيان له اليوم ، على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ في دعم الحياة السياسية والتشريعية، والمساهمة في رسم السياسات العامة للدولة، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن أولوياته في المرحلة المقبلة تتمثل في دعم ملفات الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية، إلى جانب الاهتمام بالشباب وتمكينهم وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، مشيرًا إلى أن المواطن البسيط يظل في مقدمة اهتماماته، من خلال التركيز على الملفات الخدمية وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.

وفي هذا السياق، أعرب أبو النصر عن تقديره لقيادة حزب حماة الوطن برئاسة الفريق محمد عباس حلمي ، على دعمها المستمر لأعضائها في مختلف مواقعهم، مؤكدًا أن الحزب يمثل نموذجًا وطنيًا في العمل السياسي، قائمًا على خدمة المواطن والدفاع عن مصالح الوطن في كل المحافل.

كما شدد النائب على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية من أجل دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ سيكون سندًا قويًا للحكومة في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الأساسية في كل المحافظات.

واختتم محمد أبو النصر بيانه، بالتأكيد على أن أعضاء حزب حماة الوطن داخل مجلس الشيوخ سيواصلون العمل بروح الفريق الواحد، دعمًا لمسيرة الدولة في البناء والتنمية، وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.