منظمة الفاو تطلق مشروع دعم القرى الآمنة غذائيا بواحة الفرافرة بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

نظمت محافظة الوادي الجديد، التدريب الأول حول ريادة الأعمال الزراعية، وذلك في إطار مشروع "دعم القرى الآمنة غذائيًا بواحة الفرافرة" والذي تنفذه منظمة الفاو بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، والذي يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة.

شارك في افتتاح التدريب الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، والدكتور أحمد دياب - أخصائي البرامج بمنظمة الفاو ومدير المشروع، والدكتورة وفاء عبد الرشيد أخصائي ريادة الأعمال الزراعية بمنظمة الفاو.

وشدد الدكتور مجد المرسي على أهمية الدورة وانها فرصة لاهالي الفرافرة والذي يمتلك فكرة مشروع زراعي، يمكنة الآن الاستفادة وتطوير الفكرة وتحويلها إلى واقع.

ثم تحدث دكتور أحمد دياب منوها أن التدريب يهدف الي عدة محاور منها توعية المزارعين بالتغذية الصحية وسلامة الأغذية والحد من الفاقد من الأغذية، ودعم الشباب والنساء وأسرهم لإنشاء أنشطة زراعية مدرة للدخل من خلال برامج لبناء القدرات للشباب والنساء في مجال المشروعات الزراعية متناهية الصغر المدرة للدخل.

