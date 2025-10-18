محافظ الوادى الجديد يهنىء الفائزين بالمراكز الأولى فى مبادرة صيفك رقمى

هنأ اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، فريق العمل وطلاب المحافظة الفائزين ضمن المراكز الأولى والمتميزة على مستوى الجمهورية في مبادرة «صيفك رقمي» التي ينظمها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي شملت منح رخص دولية للطلاب المتميزين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

أعرب الدكتور سامى فضل وكيل تعليم المحافظة عن بالغ تقديره لفريق العمل للجهد المبذول المتميز فى تنظيم المسابقة والتى تهدف لبناء جيل رقمى يواكب الثورة التكنولوجية الهائلة التى يشهدها العالم.

وجرى تكريم فريق العمل والذى يتضمن :

أ - مى محمد عبد اللطيف مدير أكاديمية سيسكو بالمحافظة

أ- منى حسين عيد واعر مدرب

فريق طلاب المدارس المختلفة :

- عمر محمد حمد الله مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية

- سارة محمد على مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية

-احمد محمد ادريس, الخارجة الثانوية بنين

ـعلى احمد على حماية الله, الخارجة الثانوية بنين

احمد سيد جاد الكريم, مدرسة الخارجة الثانوية بنين

-رسيل مصطفى محمد بولاق التعليم الأساسى

-نور محمود ابراهيم خليل, ناصر الإعدادية

-حسناء حمادة مصطفى, الشعراوى الثانوية بنات

-سلمى محمد ابراهيم, نجيب محفوظ الثانوية بنات

ـ ريناد اسلام محمد عبد المعطى ، الرسمية المتميزة لغات

- اروى محمد حسين، باريس الثانوية

-داليا اشرف صادق, باريس الثانوية.