خالد طلعت يشيد بمحمد هاني: موسم ولا أروع وشابوه على الأداء المميز

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت بالمستوى الذي يقدمه محمد هاني، الظهير الأيمن النادي الأهلي، خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن اللاعب يقدم واحدًا من أفضل مواسمه على الإطلاق.

وقال طلعت في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”: “أنا انتقدت محمد هاني كتير قبل كده، لكن السنة دي محمد هاني مقدم موسم هايل وبداية ولا أروع”.

وأضاف أن هاني يُعد أكثر لاعب في الدوري المصري صناعة للأهداف حتى الآن برصيد 4 أسيست، مشيرًا إلى مساهمته في أول أهداف الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، وصناعته لهدف في كأس العالم للأندية".

كما لفت طلعت إلى أن اللاعب كان أساسيًا ومؤثرًا في معظم مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، مؤكدًا في ختام حديثه: “شابوه محمد هاني ومستنيين منك أكتر من كده كمان”.

فوز الأهلي على إيجل نوار

فاز فريق الكرة بالنادي الأهلي علي ايجل نوار بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بينهما فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال افريقيا .

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين وسرعان ما سيطر الأهلي على مجريات اللعب فى ظل التقارب الكبير بين خطوطه .. وفى الدقيقة الثامنة كاد الأهلي أن يتقدم بهدف أول عن طريق ياسين مرعى الذى وصلت اليه الكرة بعد تصويبة من كوكا من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت فى اقدام المدافعين لتصل الى ياسين مرعى المنفرد تماما بالمرمى ولكنه وضعها بجوار القائم .

وتوالت هجمات الأهلي بعد سيطرته على الكرة تماما وتنوعت سواء بالاعتماد على الاختراق من المنتصف او اللعب علي الاطراف واستغلال العرضيات من اليمين واليسار .