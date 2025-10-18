قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية.. فيديو
أوس أوس يؤدي مناسك العمرة ويشارك جمهوره بصور من المدينة المنورة
اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر
السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان
سيف الجزيري يحرز هدف الزمالك الرابع في شباك ديكيداها الصومالي
قبل غلق الباب .. ننشر ضوابط التنازل عن الترشح لعضوية مجلس النواب
ضحية المنشار الكهربائي.. شاهد انهيار أسرة طفل الإسماعيلية لحظة تشييع جثمانه
القسام: سنسلّم جثماني رهينتين عند الساعة 10 مساء بتوقيت غزة
مجلس النواب 2025.. القانون يحدد سقف الإنفاق الدعائي للمرشحين
وزير السياحة: توقعات بارتفاع أعداد السائحين إلى نحو 18 مليونا هذا العام
مساعد وزير الخارجية يكشف رؤية مصر لحل أزمة السودان
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت يشيد بمحمد هاني: موسم ولا أروع وشابوه على الأداء المميز

محمد هاني
محمد هاني
يارا أمين

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت بالمستوى الذي يقدمه محمد هاني، الظهير الأيمن النادي الأهلي، خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن اللاعب يقدم واحدًا من أفضل مواسمه على الإطلاق.

وقال طلعت في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”: “أنا انتقدت محمد هاني كتير قبل كده، لكن السنة دي محمد هاني مقدم موسم هايل وبداية ولا أروع”.

وأضاف أن هاني يُعد أكثر لاعب في الدوري المصري صناعة للأهداف حتى الآن برصيد 4 أسيست، مشيرًا إلى مساهمته في أول أهداف الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، وصناعته لهدف في كأس العالم للأندية".

كما لفت طلعت إلى أن اللاعب كان أساسيًا ومؤثرًا في معظم مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، مؤكدًا في ختام حديثه: “شابوه محمد هاني ومستنيين منك أكتر من كده كمان”.

فوز الأهلي على إيجل نوار

فاز فريق الكرة بالنادي الأهلي علي ايجل نوار بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بينهما فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال افريقيا .

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين وسرعان ما سيطر الأهلي على مجريات اللعب فى ظل التقارب الكبير بين خطوطه .. وفى الدقيقة الثامنة كاد الأهلي أن يتقدم بهدف أول عن طريق ياسين مرعى الذى وصلت اليه الكرة بعد تصويبة من كوكا من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت فى اقدام المدافعين لتصل الى ياسين مرعى المنفرد تماما بالمرمى ولكنه وضعها بجوار القائم .

وتوالت هجمات الأهلي بعد سيطرته على الكرة تماما وتنوعت سواء بالاعتماد على الاختراق من المنتصف او اللعب علي الاطراف واستغلال العرضيات من اليمين واليسار .

خالد طلعت محمد هاني الأهلي فيسبوك كأس العالم للأندية ايجل نوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

بالصور

تحذير.. هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة لأورام الغدد اللعابية

الغدد اللعابية
الغدد اللعابية
الغدد اللعابية

لا يمتلك رخصة.. سعر ومواصفات سيارة مبابي الفارهة الجديدة.. بالصور

سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي

ماسك الموز وزيت الزيتون.. سر الترطيب الطبيعي ولمعان الشعر من مطبخك

فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر
فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر
فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر

بربع مليون جنيه.. رينو ميجان 2006 بسوق السيارات المستعمل

رينو ميجان موديل 2006
رينو ميجان موديل 2006
رينو ميجان موديل 2006

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد