إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ كفر الشيخ يعتمد المخطط التفصيلي المُحدَّث لمدينة فوة | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

اعتمد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، المخطط التفصيلي المُحدَّث لمدينة فوة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن اعتماد المخطط التفصيلي المُحدَّث يأتي في ضوء المخطط الاستراتيجي المُحدَّث لمدينة فوة، استجابة لاحتياجات الأهالي ومتطلبات التنمية.

وتابع، تم زيادة قيد الارتفاع إلى مرتين عرض الشارع بحد أقصى 36 مترًا، بما يعكس التطور العمراني والتنموي للمدينة، وأيضًا في إطار القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي تضمَّن الموافقة على حدود وأُسس الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة بمدينة فوه.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن التحديث شمل مراجعة شاملة لجميع استعمالات الأراضي داخل الحيز العمراني المعتمد، بما يتضمن شبكة الطرق والخدمات والإسكان، إلى جانب المشروعات التنموية التي تم تنفيذها أو المخطط لها.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار جميع المستجدات التي طرأت على المدينة خلال الفترة الماضية لضمان توافق المخطط مع احتياجات السكان والتطورات المستمرة، على أن يتم استكمال إجراءات اعتماده وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والقرارات المنظمة لذلك، بما يُسهم في تيسير حصول المواطنين على خدمات البناء والحد من العشوائيات والبناء المخالف.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ فوة مدينة فوة

