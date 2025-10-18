وزيرا خارجيتي مصر والجزائر يؤكدان حرصهما المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف المجالات

بحث وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي مع وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، أحمد عطاف، اليوم /السبت/ سبل تعزيز التعاون الثنائي، كما تبادلا الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الوزيران - خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم - مسار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مصر والجزائر.. وأكدا حرصهما المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في ضوء التفاهم القائم بين قيادتي البلدين الشقيقين؛ بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز العمل العربي المشترك.

وعلى جانب آخر، تطرق الاتصال إلى المستجدات الإقليمية؛ حيث استعرض الوزير عبد العاطي نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكداً أهمية البناء على هذا الإنجاز التاريخي لضمان التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع؛ تمهيداً لبدء مرحلة إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وفي السياق، نوه الوزير عبد العاطي إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي المبكر والتنمية المقرر عقده في القاهرة؛ بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، مؤكداً أهمية تنسيق الجهود العربية لضمان نجاحه وحشد الدعم اللازم لتمويل عملية إعادة الإعمار.

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، أكد الوزيران تطابق رؤى البلدين حول ضرورة دعم المسار السياسي الليبي الليبي؛ كخيار وحيد لاستعادة الأمن والاستقرار؛ ما يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها، ويضمن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من أراضيها.

كما شددا على أهمية استمرار تفعيل الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا التي تضم مصر والجزائر وتونس؛ لتعزيز التنسيق بين الدول الثلاث في متابعة التطورات ودعم الحلول الليبية الخالصة.

